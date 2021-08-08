سياسة
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اليونان تطلب من تركيا طائرات لإخماد الحرائق المندلعة على أراضيها
طلبت اليونان من تركيا طائرات لإخماد حرائق الغابات، حسب ما صرح به وزير الزراعة والغابات التركي الذي قال إنّ بلاده ستقيّم هذا الطلب.
اليونان تطلب من تركيا طائرات لإخماد الحرائق المندلعة على أراضيها
وزير الزراعة والغابات التركي: عندما نتمكن من السيطرة على الحرائق المندلعة في بلادنا سنقدم المساعدة لليونان وسنقيّم طلبها / Reuters
8 أغسطس 2021

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إن اليونان طلبت من أنقرة طائرات لإخماد حرائق الغابات، وإن بلاده ستقيّم هذا الطلب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأحد، عقده بولاية موغله التي تشهد حرائق غابات منذ عدّة أيام.

وقال باكدميرلي في هذا الخصوص: "اليونان طلبت منّا طائرات لإخماد الحرائق وسنقيّم هذا الطلب".

وأضاف قائلا: "عندما نتمكن من السيطرة على الحرائق المندلعة في بلادنا، سنقدم المساعدة لليونان، وسنقيّم طلبها".

وأشار إلى أنّ أعمال إخماد الحرائق في ولاية موغله تسير نحو الأفضل، ولفت إلى أن الحرائق الحالية في ولاية موغله لا تهدد المناطق السكنية.

وفيما يخصّ تعويض الأضرار الناجمة عن الحرائق، أكد باكدميرلي أن السلطات المختصة تواصل إحصاء الأضرار لتعويض المتضررين بأسرع وقت ممكن.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من ضمنها أنطاليا وأضنة وموغله ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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