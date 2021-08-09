سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 أغسطس/آب 2021
قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن 15 عاماً بحق الممثل السابق لحركة حماس في المملكة محمد الخضري (متداول)
9 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

حماس والجهاد تدينان أحكاماً ضد فلسطينيين في السعودية، والعراق يتّهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه.

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"قاسية وغير مبررة".. حماس والجهاد تدينان أحكاماً ضد فلسطينيين في السعودية

أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الأحكام السعودية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية"، فيما وصفت "حماس" الأحكام بـ"القاسية وغير المبررة". [TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن 15 عاماً بحق الممثل السابق لحركة حماس في المملكة، محمد الخضري، بتهمة "دعم المقاومة"، ضمن أحكام بحق 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاماً. [TRT عربي]

"سبّب شُحاً مائياً".. العراق يتّهم إيران بقطع مياه نهرين عن أراضيه

قال وزير الموارد المائية العراقي إن قطع إيران مياه نهرين عن بلاده تسبّب في شُحّ المياه في محافظة ديالى، والتأثير على نوعيتها في شطّ العرب، فيما أكد أن بلاده حققت نتائج إيجابية من خلال التفاوض مع تركيا بشأن ملف المياه. [TRT عربي]

ووقّع العراق وتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2014، مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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