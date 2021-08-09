سياسة
2 دقيقة قراءة
تبون: المبادرة الجزائرية حول سد النهضة لاقت تجاوباً كبيراً
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر قدمت مبادرة حول أزمة سد النهضة وإنها تلقى قبولاً وتجاوباً كبيرين من مصر والسودان وإثيوبيا، وأكد أن الوساطة الجزائرية في هذا الملف ستنجح.
تبون: المبادرة الجزائرية حول سد النهضة لاقت تجاوباً كبيراً
 الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إن المبادرة حول أزمة سد النهضة جزائرية مئة بالمئة ولاقت تجاوباً من الدول المعنية / Reuters
9 أغسطس 2021

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجود مبادرة جزائرية مئة بالمئة تتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الرئيس الجزائري في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام المحلية إلى أن المبادرة تلقى "تجاوباً كبيراً" من الدول المعنية.

وأضاف تبون أن "وزير خارجيتنا لمس تقبلاً كبيراً من الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر بشأن المبادرة الجزائرية"، مضيفاً: "أنا متأكد أننا سننجح في وساطتنا بشأن سد النهضة".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أكد قبل أيام ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حلول مُرضية في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، قال لعمامرة إن "علاقات مصر وإثيوبيا والسودان تمر بمرحلة دقيقة ومن المهم التوصل إلى اتفاق بينهم في ملف المياه".

وأعرب عن أمله في أن "تكون الجزائر جزءاً من الحل في المشكلات التي تتعرض لها الدول العربية والإفريقية، وعلى رأسها مشكلة سد النهضة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us