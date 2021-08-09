سياسة
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أكبر عدد في تاريخهم.. العرب يحصدون 18 ميدالية في أولمبياد طوكيو
حصدت الدول العربية 18 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وتجاوز العرب في طوكيو أفضل أداء لهم في أولمبياد أثينا 2004، حين حصدوا 8 ميداليات، ما يرفع مستوى الآمال بشأن ما يمكن أن يحققوه في أولمبياد باريس 2024.
أكبر عدد في تاريخهم.. العرب يحصدون 18 ميدالية في أولمبياد طوكيو
المصرية هداية ملاك حصلت على الميدالية البرونزية في التايكوندو لوزن 67 كلغ / AFP
9 أغسطس 2021

حصد رياضيون عرب في أولمبياد طوكيو 2020، بين 23 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب 2021، أكبر عدد من الميداليات في تاريخ المشاركات العربية، بواقع 18 ميدالية ملونة بين 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، وبينها أول ذهبية لقطر.

وتجاوز العرب في طوكيو أفضل أداء لهم في أولمبياد أثينا 2004، حين حصدوا 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وهو ما يرفع مستوى الآمال بشأن ما يمكن أن يحققوه في أولمبياد باريس 2024.

وهذه الحصيلة غير المسبوقة من الميداليات في طوكيو جمعتها 9 دول عربية، 6 منها في قارة آسيا، وهي قطر والأردن والبحرين والسعودية والكويت وسوريا، و3 في إفريقيا، وهي مصر وتونس والمغرب، حسب الموقع الإلكتروني لأولمبياد طوكيو.

قطر (الأولى عربياً)

المرتبة 41 بين 86 دولة بميداليتين ذهبيتين وثالثة برونزية:

1- ذهبية فارس إبراهيم في رفع الأثقال وزن 96 كلغ.

2- ذهبية معتز برشم في الوثب العالي، بالمشاركة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري.

3- برونزية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال.

مصر (الثانية عربياً)

المرتبة 54 عالمياً بميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية:

4- ذهبية فريال أشرف في الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كلغ.

5- فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.

6- برونزية هداية ملاك في التايكوندو لوزن 67 كلغ.

7- برونزية سيف عيسى في التايكوندو لوزن 80 كلغ.

8- برونزية جيانا فاروق في الكاراتيه لوزن 61 كلغ.

9- برونزية محمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية لوزن 67 كلغ.

تونس (الثالثة عربياً)

المرتبة 58 عالمياً بميدالية ذهبية وأخرى فضية:

10- ذهبية أحمد الحفناوي في 400 متر سباحة حرة.

11- فضية محمد الجندوبي في التايكوندو لوزن 58.

المغرب (الرابعة عربياً)

المرتبة 63 عالمياً بميدالية ذهبية:

12- ذهبية سفيان البقالي في 3000 متر عدو موانع.

الأردن (الخامس عربياً)

المرتبة 74 عالمياً بميدالية فضية وأخرى برونزية:

13- فضية صالح الشرباتي في التايكوندو لوزن 80 كلغ.

14- برونزية عبد الرحمن المصاطفة في الكاراتيه لوزن 67 كلغ.

البحرين (السادسة عربياً)

المرتبة 77 عالمياً بميدالية فضية:

15- فضية كالكيدان جيزاهين في 10 آلاف متر عدو سيدات.

السعودية (السادسة عربياً)

المرتبة 77 عالمياً بميدالية فضية:

16- فضية طارق حامدي في الكاراتيه لوزن 75 كلغ.

الكويت (السابعة عربيا)

المرتبة 86 عالمياً بميدالية برونزية:

17-برونزية عبد الله الرشيدي في الرماية عن فئة الإسكيت رجال.

سوريا (السابعة عربياً)

المرتبة 86 عالمياً بميدالية برونزية:

18- برونزية معن أسعد في رفع الأثقال وزن فوق 109 كلغ للرجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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