سياسة
3 دقيقة قراءة
علماء فلسطين: أحكام السعودية بحق معتقلين بتهمة دعم المقاومة سياسية وجائرة
اعتبرت "هيئة علماء فلسطين" الأحكام التي أصدرها القضاء السّعودي بحقّ عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيّين الداعمين للقضية الفلسطينية، عدواناً خطيراً على القضية الفلسطينية، وأحكاماً ظالمة لا تمت للعدل بصلة.
علماء فلسطين: أحكام السعودية بحق معتقلين بتهمة دعم المقاومة سياسية وجائرة
هيئة علماء فلسطين قالت إن الأحكام السعودية ظالمة لا تمت للعدل بصلة / AA
9 أغسطس 2021

قالت "هيئة علماء فلسطين" إنها تلقت الأحكام التي أصدرها القضاء السّعودي بحقّ عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيّين والسعوديين ببالغ الإدانة والاستنكار.

وقضت محكمة سعودية الأحد، بحبس الممثل السابق لحركة المقاومة الإسلامية حماس لدى المملكة محمد الخضري لمدة 15 عاماً، وقد صدر الحكم من ضمن أحكام طالت 69 موقوفاً أردنياً وفلسطينياً.

وفي جلسة ماضية عُقدت في يونيو/حزيران الماضي، نفى المتهمون ما نُسب إليهم مِن تهم، كما نفوا الإقرارات التي أقرّوا بها في أثناء التحقيق معهم، كونها أُخذت تحت الإكراه، بحسب مصادر.

وأضافت هيئة علماء فلسطين في بيان: “أمام هذا العدوان الخطير على الحقّ والعدل وقضيّة فلسطين، فإن الهيئة تؤكّد على أن الأحكام الصادرة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين والأردنيّين والسّعوديين بتهمة دعم المقاومة والعمل لفلسطين هي أحكام سياسية جائرة ظالمة ولا تمتّ للقضاء أو للعدلِ بصلةٍ من قريبٍ أو بعيد، ويتحمّل مسؤوليّتها الكاملة حكام المملكة وسلطتها السياسية، ومن هنا تدعوهم الهيئة إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً “.

وأوضحت الهيئة أن “العمل لفلسطين شرف عظيم يستحق فاعله التكريم والتقديم والتقدير وليس المحاكمة والإدانة والسجن، وإن هذه المحاكمات عارٌ يجلّل فاعلها والراضي بها في الدّنيا ويناله خزي الآخرة إن لم يرتدع ويغير ويصوب ويرفع الظلم ويعيد الحق إلى نصابه“.

ودعت الهيئة علماء الأمّة إلى “إعلان مواقفهم الرّافضة لهذه الأحكام الجائرة الظالمة، ومساندة المعتقلين بما يملكون من حشد الطاقات وتوجيه الرأي العام ليشكل حالة ضاغطة على أصحاب القرار للتراجع عن هذه الأحكام الظّالمة“.

كما دعت الهيئة المنظمات الحقوقيّة في العالم الإسلامي والعالم الغربي إلى “التحرك العاجل والضغط على السلطات السعوديّة للتراجع عن الأحكام الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين فوراً“، وطالبت الإعلاميين والناشطين والشباب بتنظيم حملات إعلاميّة واسعة لمناصرة المعتقلين والضغط بالوسائل المختلفة لإطلاق سراحهم.

وكانت حركة حماس أكدت أن المحكمة السعودية أدانت معتقلين فلسطينيين وأردنيين لدى المملكة بتهمة “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية“، واصفة الأحكام بـ“القاسية وغير المبررة“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us