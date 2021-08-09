أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي السيطرة على جميع الحرائق في البلاد باستثناء موقعين.

وبحسب تغريدة للوزير التركي الاثنين على تويتر، لم تجرِ السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا غربي البلاد.

وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براً وجواً للسيطرة على الحريقين.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.