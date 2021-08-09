سياسة
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باستثناء موقعين.. تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات
أعلنت السلطات التركية، السيطرة على حرائق الغابات في البلاد باستثناء موقعين في ولاية موغلا غربي تركيا، وأثنى وزير الزراعة والغابات التركي على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براً وجواً للسيطرة على الحريقين.
باستثناء موقعين.. تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات
رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا غربي البلاد / AA
9 أغسطس 2021

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي السيطرة على جميع الحرائق في البلاد باستثناء موقعين.

وبحسب تغريدة للوزير التركي الاثنين على تويتر، لم تجرِ السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا غربي البلاد.

وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براً وجواً للسيطرة على الحريقين.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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