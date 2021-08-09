سياسة
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العثور على ظرف بريد يحمل رصاصات موجه إلى بابا الفاتيكان
قالت وسائل إعلام إيطالية، إنه قد عُثِر على ظرف بريد يحمل رصاصات موجهة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس، أُرسِل من فرنسا إلى المكتب البريدي في ميلانو.
العثور على ظرف بريد يحمل رصاصات موجه إلى بابا الفاتيكان
الوحدة المختصة التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو تجري تحقيقات حول مصدر البريد / AFP
9 أغسطس 2021

كشفت وسائل إعلام إيطالية، الاثنين، عن العثور على ظرف بريد في مدينة ميلانو يحمل رصاصات موجهة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس.

وذكرت صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية أن "الظرف جرى إرساله من فرنسا إلى المكتب البريدي في ميلانو (شمال)".

وأضافت الصحيفة أن "موظفي البريد في ميلانو عثروا أثناء عملية الفرز على ظرف بريدي يحتوي على 3 رصاصات من نوع فلوبرت عيار 9 ملم، وعليه كتابة بالكاد تُقرأ موجهة إلى البابا فرانسيس".

وتجري التحقيقات في الأمر من قبل الوحدة المختصة التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو، حسب المصدر نفسه.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر بيان رسمي عن الحكومة الإيطالية حول الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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