سياسة
3 دقيقة قراءة
ولدت بوزن تفاحة.. المولودة الأخفّ وزناً في العالم تغادر المستشفى بسلام
غادرت الرضيعة كويك يو شوان المستشفى بسنغافورة بعد رحلة علاج مكثّف دامت 13 شهراً. ويُعتقد أنّ يو شوان هي المولودة الأخف وزناً في العالم، حيث كانت تزن 212 غراماً فقط عند ولادتها، وهو ما يعادل وزن تفاحة متوسطة الحجم.
ولدت بوزن تفاحة.. المولودة الأخفّ وزناً في العالم تغادر المستشفى بسلام
يو شوان كانت تزن 212 غراماً فقط عند ولادتها، وهو ما يعادل وزن تفاحة / AP
9 أغسطس 2021

غادرت الرضيعة كويك يو شوان المستشفى بسنغافورة بعد رحلة علاج مكثف دامت 13 شهراً. ويُعتقد أنّ يو شوان هي المولودة الأخفّ وزناً في العالم، حيث كانت تزن 212 غراماً فقط عند ولادتها، وهو ما يعادل وزن تفاحة متوسطة الحجم، وبلغ طولها لحظة ولادتها 24 سنتمتر فقط.

وحطّمت يو شوان بذلك الرقم القياسي السابق لرضيعة ولدت في الولايات المتحدة، والتي كانت تزن 245 غراماً عند ولادتها عام 2018، وذلك وفقاً لسجّل أصغر الأطفال في جامعة أيوا.

وكانت الرضيعة يو شوان ولدت بعد مرور أقل من 25 أسبوع من فترة الحمل، وهو أقل بكثير من متوسط فترة الحمل والذي يبلغ ​​40 أسبوعاً، حيث أنجبتها والدتها بعد عملية ولادة قيصرية تمت في قسم الطوارئ، قبل 4 أشهر من تشخيص إصابتها بتسمم الحمل، وهو ارتفاع خطير في ضغط الدم يمكن أن يلحق الضرر بالأعضاء الحيوية ويؤدي إلى الوفاة لكلٍّ من الأم والجنين.

وواجهت الرضيعة يو شوان عند ولادتها لحظات قاسية بين الحياة والموت، حيث كان لديها "فرصة محدودة للبقاء على قيد الحياة"، وفقاً لمستشفى جامعة سنغافورة الوطنية حيث ولدت.

وقال المستشفى الجامعي متحدثاً في بيان عن حالة يو شوان: "على الرغم من الصعوبات ووجود مضاعفات صحية عند الولادة، فقد ألهمت الناس من حولها بمثابرتها ونموها، ما يجعلها طفلة غير عادية".

وخلال فترة وجودها في المستشفى، تلقت يو شوان أنواعاً متعددة من العلاج، كما اعتمدت على أنواع مختلفة من الأجهزة لتبقيها على قيد الحياة.

ولا تزال الرضيعة، التي بلغ وزنها الآن نحو 6.3 كجم، تعاني مرضاً رئوياً مزمناً، وستحتاج إلى المساعدة في تنفّسها في المنزل. ومع ذلك، يؤكد أطباء المستشفى أنّ من المتوقع تحسّن حالتها بمرور الوقت.

وقالت والدة يو شوان، وونغ مي لينغ، لوسائل إعلام محلية بسنغافورة إنّ ولادة رضيعتها وحجمها كانا بمثابة صدمة لها ولزوجها: "لم أكن أتوقع الولادة بهذه السرعة، وكنا حزينين للغاية لأنّ يو شوان ولدت صغيرة جداً. ولكن نظراً لحالتي، لم يكن لدينا خيار. يمكننا فقط أن نأمل أن تستمر في النمو بصحة جيدة".

يُذكر أن والدي يو شوان استطاعا دفع تكاليف إقامتها الطويلة في المستشفى من خلال حملة تمويل جمعت نحو ما يعادل 270 ألف دولار أمريكي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us