أعلنت تركيا، الاثنين، أنّ لقاحها المحلي "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا، أثبت فعاليته ضد السلالة البريطانية.

جاء ذلك بحسب البروفسور، أيقوت أوزدارندلي، المشرف على مشروع لقاح "توركوفاك"، في تصريحات صحفية أدلى بها، بولاية قيصري وسط تركيا.

وأوضح أوزدارندلي أنّ التجارب التي أجروها على الفئران أثبتت فعالية "توركوفاك" ضد المتحوّر البريطاني من فيروس كورونا، بنسبة 100%.

وأشار إلى أنّ العمل متواصل أيضاً لمعرفة فاعلية اللقاح التركي ضدّ متحوّر "دلتا" الهندي.

وفيما يخصّ موعد البدء باستخدام اللقاح، أكد أوزدارندلي ضرورة التوصل أولاً إلى نقطة معينة من المرحلة الثالثة من التجارب، وملاحظة الفوارق بين المجموعات الحاصلة على اللقاح من غيرها.

وأعرب عن توقعّه بطرح لقاح "توركوفاك" للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده تسعى للحصول "على الموافقة من أجل الاستخدام الطارئ للقاح توركوفاك في أقرب وقت والانتقال إلى التطعيم به على نطاق واسع".

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير/شباط 2021، دون ظهور أعراض جانبية على المتطوعين.

وجرى تطبيق المرحلة الأولى على 44 متطوعاً، فيما شارك 150 متطوعاً على المرحلة الثانية، قبل بدء المرحلة الثالثة في يونيو/حزيران الماضي.