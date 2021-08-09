صرّح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أنّ بلاده تُجري مباحثات مع كافة الأطراف المعنية في أفغانستان بهدف ضمان الاستقرار فيها.

وأوضح جليك في تصريح صحفي، أنّ هناك تقاسماً للأدوار بين مؤسسات الدولة في إجراء المباحثات مع مختلف المجموعات الأفغانية.

وأشار إلى أنّ تركيا احتضنت الهاربين من الموت، لكنّها لن تسمح أبداً باستغلال ذلك، مؤكداً أنّ "تركيا ليست مخيم مهاجرين لأحد".

وتابع "نحن أمة نحتضن الهاربين من الموت، هذا النهج هو نهج تركيا الإنساني عبر التاريخ".

وأكد أنّ تركيا ستحتضن الأشخاص الفارّين من الموت، ولكنها لن تسمح باستغلالهم بأي شكل من الأشكال.

والثلاثاء، أعربت تركيا عن رفضها تنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول ثالثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغتش، في بيان، إنّ بلاده لا تقبل القرار غير المسؤول الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية دون استشارتها.

وأضاف: "إذا أرادت واشنطن نقل هؤلاء اللاجئين لأراضيها فمن الممكن أن يتم ذلك مباشرة بالطائرات".

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو/أيار الماضي، مع اتسّاع رقعة نفوذ حركة طالبان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان الفائت، والمقرّر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.​​​​​​​