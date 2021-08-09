قال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي إنّ تركيا تتعامل بإيجابية مع طلب يوناني تلقته بخصوص إخماد حرائق الغابات المندلعة هناك.

واندلعت عشرات الحرائق في غابات ومناطق سكنية بمختلف أنحاء اليونان، خاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز (جنوب).

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بولاية موغله (جنوب غرب)، الاثنين، أنّ الفِرق التركية سيطرت على 267 حريقاً من أصل 270 اندلعت في 53 ولاية بالبلاد، ولا تزال تعمل على السيطرة على الثلاثة الباقية.

وأكد أنّ الدولة لن تسمح بتضرر أحد جراء تلك الحرائق.

ولفت إلى مشاركة 15 طائرة و9 مسيرات و64 مروحية ومروحية مُسيّرة و850 سيارة إطفاء، و430 مركبة و5 آلاف و250 شخصاً، في إطفاء الحرائق.

وطالت حرائق الغابات عدّة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من ضمنها أنطاليا وأضنة وموغله ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي.