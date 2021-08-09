سياسة
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فيروس ماربورج الفتّاك يعود من الماضي.. تسجيل أوّل وفاة في غرب إفريقيا
شُخّصت الحالة الجديدة بفيروس ماربورج الفتّاك في غينيا الأسبوع الماضي بعد شهرين من إعلان خلوّ البلاد من فيروس إيبولا عقب تفشٍ وجيز العام الجاري أودى بحياة 12 شخصاً.
فيروس ماربورج الفتّاك يعود من الماضي.. تسجيل أوّل وفاة في غرب إفريقيا
هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها ذلك المرض الفتّاك في غرب إفريقيا / Reuters
9 أغسطس 2021

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إنّ السلطات الصحية في غينيا سجّلت حالة وفاة بفيروس ماربورج، وهو حُمّى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

وهذه المرة الأولى التي يُسجّل فيها ذلك المرض الفتّاك في غرب إفريقيا.

وكان هناك 12 تفشٍّ كبيراً لماربورج منذ عام 1967 معظمها في جنوب إفريقيا وشرقها.

وشُخّصت الحالة الجديدة في غينيا الأسبوع الماضي بعد شهرين من إعلان خلوّ البلاد من فيروس إيبولا بعد تفشٍ وجيز العام الجاري أودى بحياة 12 شخصاً.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنّ المريض طلب علاجه في البدء في مستشفى محلي قبل أن تتدهور حالته سريعاً ويلقى حتفه.

وفي وقت لاحق، أكّد خبراء التحاليل في المعمل الوطني للحُمّى النزفية في غينيا ومعهد باستور في السنغال أنّ التشخيص هو الإصابة بفيروس ماربورج.

وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا في البيان: "احتمال انتشار فيروس ماربورج على نطاق واسع يعني أننا نحتاج إلى القضاء عليه في مهده".

وأضاف "نعمل مع السلطات الصحية على التصدي السريع له استناداً إلى خبرة وتجربة غينيا السابقة في التعامل مع إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة".

ورُصد كلُّ مِن حالة ماربورج وحالات إيبولا لهذا العام في منطقة جيكودو بالقرب من الحدود مع ليبيريا وساحل العاج.

وظهرت الحالات الأولى من تفشّي إيبولا بين عامي 2014 و2016، وهي الأكبر في التاريخ، في نفس المكان أيضاً بمنطقة الغابات في جنوب شرق غينيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ معدلات الوفاة في حالات ماربورج تراوحت بين 24٪ و88٪ في موجات التفشّي السابقة وإنّ النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات.

وأضافت أنّ العدوى تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته.

وتشمل الأعراض الصّداع وتقيؤ الدّم وآلام العضلات والنزف من فتحات مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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