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اليونان تطلب مساعدة تركيا بإخماد الحرائق.. وأنقرة: نتعامل بإيجابية مع الطلب.. وطالبان تسيطر على الولاية السادسة في أفغانستان.

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اليونان تطلب مساعدة تركيا بإخماد الحرائق.. وأنقرة: نتعامل بإيجابية مع الطلب

اندلعت عشرات الحرائق في غابات ومناطق سكنية بمختلف أنحاء اليونان، بخاصة المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز (جنوب). [TRT عربي]

وقال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي إنّ تركيا تتعامل بإيجابية مع طلب يوناني تلقته بخصوص إخماد حرائق الغابات المندلعة هناك. [TRT عربي]

وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي، في مؤتمر صحفي بولاية موغله (جنوب غرب) الاثنين، أنّ الفِرق التركية سيطرت على 267 حريقاً من أصل 270 اندلعت في 53 ولاية بالبلاد، ولا تزال تعمل على السيطرة على الثلاثة الباقية. [TRT عربي]

طالبان تسيطر على الولاية السادسة في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على ولاية سمنجان شمالي أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد الولايات التي انتزعتها من القوات الحكومية إلى 6. [TRT عربي]

وقال وكيل مجلس الشورى لولاية سمنجان محمد هاشم سرفري، إنّ مسلحي الحركة كثّفوا أمس الأحد هجومهم على مدينة آيباك، وفق حديثه لوكالة الأناضول. [TRT عربي]