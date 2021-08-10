سياسة
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مستمرة في مناطق عدة.. أربعة قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين مصرع أربعة أشخاص بولاية تيزي وزو في حرائق الغابات المستمرة في البلاد، بعد أن حاصرتهم النيران في قراهم الجبلية، وقال بيان للحماية المدنية إنها تعمل على إخماد 31 حريقاً منها عشرة حرائق في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية.
مستمرة في مناطق عدة.. أربعة قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
تضم الجزائر -وهي أكبر دولة إفريقية- 4,1 مليون هكتار من الغابات فقط
10 أغسطس 2021

أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين بمناطق عدة في الجزائر عن مصرع أربعة أشخاص في ولاية تيزي وزو بعد أن حاصرتهم النيران في قراهم الجبلية، حسبما أعلن مسؤول محلي للتليفزيون الحكومي.

وقال محافظ الغابات بولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد للتليفزيون: "سجلنا أربع وفيات وجريحاً أصيب بحروق بليغة إضافة إلى تضرُّر عديد من البيوت".

وتابع: "هذه الحرائق بفعل فاعل؛ اختير لها يوم حارّ وأماكن معيَّنة".

وأعلنت الحماية المدنية في بيان مساء الاثنين أنها تعمل على إخماد 31 حريقاً منها عشرة حرائق في تيزي وزو في شرق العاصمة الجزائرية المعروفة بقراها الجبلية وغاباتها الشاسعة.

وأضاف البيان أن حرائق اندلعت أيضاً في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة.

وكات نشرة خاصة للأحوال الجوية حذّرَت من موجة حرّ شديد ودرجات حرارة تفوق 40 في شماليّ البلاد حيث اندلعت الحرائق.

وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات بخاصة في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كلم غرب العاصمة.

وتضمّ الجزائر، وهي أكبر دولة إفريقية، 4,1 ملايين هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1,76%.

وتشهد البلاد حرائق غابات سنوياً، وقد أتت النيران عام 2020 على نحو 44 ألف هكتار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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