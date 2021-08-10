كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، عن اتصالاتٍ لإسرائيل مع دول خليجية، بينها السعودية، في ما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكداً أن ذلك الملف مسألة عالمية لا تخصّ دولة بعينها.

وأكد فريج وجود "اتصال مباشر" و"تفاهمات" مع السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق في ما يتعلق بالتهديدات الإيرانية.

كما أكد فريج وجود اتصالات قوية جداً على الأصعدة كافة مع الإمارات، تستند إلى العلاقات المتينة بين الدولتين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية، إذ تتوفر "نية صادقة" لتنفيذ مشروعات عدة، بخاصة أنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة.

وحول العلاقات مع الأردن، لفت الوزير الإسرائيلي إلى أن السنوات العشر السابقة "شهدت نوعاً من أزمة الثقة، وخلال الأشهر الأخيرة زار رئيس الحكومة نفتالي بينيت الأردن للبناء وإعادة الثقة، وسيحدث تعاون في برامج اقتصادية تهمّ الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي المياه".

وأشار كذلك إلى أن "في الأردن وفي المنطقة أزمة مياه لا شك فيها"، لافتاً إلى الموافقة على مشروع ربط البحر الميت مع خليج إيلات قبل أكثر من 20 عاماً، ولكن لأسباب فنية وسياسية لم يتطور هذا المشروع، ولا يزال قيد الدراسة في مكتبي".

وتابع: "خلال الأسابيع المقبلة سيُتّخذ قرار له أبعاد مهمة جداً في تركيبة ونوعية العلاقات مع الأردن".