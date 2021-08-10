سياسة
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"دبلوماسية تحت الماء".. مسؤولان إسرائيلي وبحريني يمارسان الغطس في المتوسط
مارس المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ونائب وزير الخارجية البحريني الغطس خلال رحلة نظمتها تل أبيب في أحد شواطئ البحر المتوسط، فيما اعتبرها حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية "دبلوماسية تحت الماء".
"دبلوماسية تحت الماء".. مسؤولان إسرائيلي وبحريني يمارسان الغطس في المتوسط
آل خليف بدأ الأحد زيارة رسمية لتل أبيب تستغرق 4 أيام ضمن عملية مكثفة لتطبيع العلاقات بين البلدين
10 أغسطس 2021

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر الاثنين، صوراً لرحلة غطس جمعت عبد الله بن أحمد آل خليفة نائب وزير الخارجية البحريني، مع المدير العامّ لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشبيز في أحد شواطئ البحر المتوسط.

وعلّق حساب الوزارة قائلاً: "دبلوماسية تحت الماء والعلمان البحريني والإسرائيلي يرفرفان في منظر نادر".

وكان آل خليفة بدأ الأحد زيارة رسمية لتل أبيب تستغرق 4 أيام ضمن عملية مكثفة لتطبيع العلاقات بين البلدين، والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ومن المقرر أن يلتقي لاحقاً الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن لجنة التنسيق المشترك بين البحرين وإسرائيل عقدت أول اجتماع لها الأحد، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بتل أبيب.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي تحضيراً لاجتماع الحوار السياسي بين وزيرَي خارجية البلدين.

ووقّعت إسرائيل والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، ومنذ ذلك الحين وقّع البلدان عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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