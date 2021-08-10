قالت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية (حكومية) الثلاثاء، إنها سجلت صافي خسائر تشغيلية بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران العالمي.

وأظهرت بيانات الناقلة الوطنية لإمارة أبو ظبي في بيان، أن خسائرها التشغيلية انخفضت 50 بالمئة عن خسائرها للفترة المقابلة من العام الماضي، البالغة 800 مليون دولار.

وارتفعت العائدات التشغيلية للشركة خلال النصف الأول لهذا العام إلى 1.7 مليار دولار، من 1.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2020.

وحسب البيان، نقلت "الاتحاد" مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 24.9 بالمئة لعامل شَغْل المقاعد.

ويُظهِر هذا معدل نمو بنسبة 10 بالمئة من شهر إلى آخر في أعداد المسافرين، منذ استئناف الشركة رحلات الركاب في يوليو/تموز 2020.

وكانت "الاتحاد" سجلت خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2020، وتُعَدّ تلك الخسارة السنوية الخامسة على التوالي.

وتشكّل أزمة كورونا تحدياً لصناعة الطيران العالمي، وفقدت الصناعة إيرادات تزيد على 500 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقاً للاتحاد الدولي للطيران "إياتا".