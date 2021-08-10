سياسة
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الإمارات.. 400 مليون دولار خسائر "الاتحاد للطيران" في 6 أشهر
أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية) الثلاثاء، أنها سجلت صافي خسائر تشغيلية بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وكانت الاتحاد سجّلَت خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2020، وتُعَدّ تلك الخسارة السنوية الخامسة على التوالي.
الإمارات.. 400 مليون دولار خسائر "الاتحاد للطيران" في 6 أشهر
كانت "الاتحاد" سجلت خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2020
10 أغسطس 2021

قالت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية (حكومية) الثلاثاء، إنها سجلت صافي خسائر تشغيلية بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران العالمي.

وأظهرت بيانات الناقلة الوطنية لإمارة أبو ظبي في بيان، أن خسائرها التشغيلية انخفضت 50 بالمئة عن خسائرها للفترة المقابلة من العام الماضي، البالغة 800 مليون دولار.

وارتفعت العائدات التشغيلية للشركة خلال النصف الأول لهذا العام إلى 1.7 مليار دولار، من 1.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2020.

وحسب البيان، نقلت "الاتحاد" مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 24.9 بالمئة لعامل شَغْل المقاعد.

ويُظهِر هذا معدل نمو بنسبة 10 بالمئة من شهر إلى آخر في أعداد المسافرين، منذ استئناف الشركة رحلات الركاب في يوليو/تموز 2020.

وكانت "الاتحاد" سجلت خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار عام 2020، وتُعَدّ تلك الخسارة السنوية الخامسة على التوالي.

وتشكّل أزمة كورونا تحدياً لصناعة الطيران العالمي، وفقدت الصناعة إيرادات تزيد على 500 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقاً للاتحاد الدولي للطيران "إياتا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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