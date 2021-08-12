تحتلّ المدرعات مكانة هامة ضمن صادرات مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التي باتت توليها اهتماماً أكبر خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها تنتشر إقليمياً ودولياً، وتدخل 15 سوقاً حول العالم.

ومن أبرز ما يميّز المدرعات التركية أن الشركات المصنّعة لها تقدم خدمات واسعة للعملاء بعد إتمام صفقات البيع، تتمثل في الصيانة والإصلاح لفترات طويلة، وهو ما يساهم في توفير نوع من الاستمرارية في العلاقة بين الشركة المنتجة والعملاء.

ومؤخراً نجحت مدرعة "أجدر يالتشين" في حماية القوات الأممية التي بداخلها، خلال تعرضها للاستهداف في إحدى الدول الإفريقية، وهو ما لفت الأنظار من جديد إلى قدراتها الدفاعية، فضلاً عن الهجومية.

ومن أهمّ الشركات المتخصصة في إنتاج المدرعات "نورول ماكينة" التي تزوّد القوات المسلحة والأمنية في بلادها، بأنواع مختلفة من المدرعات، فضلاً عن كونها من أبرز الشركات التركية المصدرة للمدرعات.

أبرز منتجات "نورول" هي مدرعات "أجدر يالتشين"، ويوروك، وإلغاز 2، وأجدر كونتر، فضلاً عن مركبة أجدر المخصصة لمكافحة الشغب.

وصُدّر قرابة 1500 مدرعة من إنتاج "نورول" خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 8 سنوات، إلى أسواق أبرزها قطر والكويت والمجر وتشيلي وأوزبكستان والسنغال، حسب بيانات لوكالة الأناضول.

ونجحت الشركة التركية في تصدير أنواع المدرعات كافة التي صنعتها حتى الآن.

ومؤخراً ارتفع عدد الأسواق العالمية التي وصلت إليها المدرعات التركية إلى 15، وذلك بعد إعلان الشركة شراء بلد إفريقي مدرعاتها، دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن هذا البلد وعن الصفقة المبرمة.

وفي هذا الإطار من المقرر أن تدخل مدرعة "أجدر يالتشين" القتالية رباعية الدفع، الخدمة ضمن صفوف قوات الأمم المتحدة.

وتواصل "نورول" مباحثاتها مع عديد من الدول المهتمة باقتناء المدرعات التركية، وأبرزها اليابان، حسب وكالة الأناضول.

ونجحت "نورول" في إثبات جدارتها ودخول قائمة الشركات الخمس التي ستشارك في مناقصة لتزويد اليابان بمر كبات مدرعة.

ومن المقرر أن تدخل "نورول" المناقصة اليابانية عبر مدرعتها "يوروك" رباعية الدفع.

وكانت الشركة شاركت بمدرعتها "يوروك" في معرض "DSEI" للانسجام الدفاعي الذي أقيم في اليابان عام 2019، لتكون بذلك أول مدرعة تركية تشارك في معرض دفاعي بالبلد الآسيوي الذي وصلت إليه بعد أن قطعت طريقاً بحرياً استغرق 3 أسابيع.

ويُعَدّ دخول الشركة التركية إلى السوق اليابانية هامّاً جدّاً، نظراً إلى اتجاه البلد الآسيوي إلى زيادة ميزانيته المخصصة للدفاع، فضلاً عن أنه بوابة للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وفي سياق آخر، تستعد الشركات لعرض مركباتها المدرعة، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف"، المزمع عقده بنسخته الخامسة عشرة في إسطنبول، في الفترة 17-20 أغسطس/آب الجاري.

وشهدت النسخة الرابعة عشرة لـ"آيدف" عام 2020، إقبالاً كبيراً بمشاركة أكثر من 1000 شركة عالمية، وحضور قرابة 76 ألف زائر من 96 دولة.