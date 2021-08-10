سياسة
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مصادر تؤكّد موافقة ميسي على الانضمام إلى باريس سان جيرمان.. ما التفاصيل؟
أكّد عدد من المصادر الإعلامية بينها صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الثلاثاء، توصل ليونيل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات المقبلة، فما تفاصيل الاتفاق؟
مصادر تؤكّد موافقة ميسي على الانضمام إلى باريس سان جيرمان.. ما التفاصيل؟
من المقرر أن يوقع ميسي على عقد لمدة عامين مع باريس مع خيار اللعب لموسم آخر / Reuters
10 أغسطس 2021

توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فرنسا بعد موافقته على الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان، حسبما قال مصدر مطّلع على المفاوضات لوكالة أسوشيتد برس، وحسب ما نقلته صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

ويمهّد هذا الخبر حال تأكُّده، الطريق أمام أحد أعظم لاعبي كرة القدم، لارتداء قميص نادٍ جديد، بعد أن أمضى كامل حياته الرياضية في صفوف برشلونة.

ومن المقرر أن يوقع ليو، 34 عاماً، على عقد لمدة عامين مع خيار اللعب لموسم آخر، حسبما قال المصدر الذي تَحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوَّل إليه مناقشة العقد قبل توقيعه والإعلان الرسمي عنه.

وأوضح المصدر أن ميسي سيحصل على نحو 35 مليون يورو (41 مليون دولار) في الموسم.

وأصبح ميسي اللاعب الحر الأكثر رواجاً في تاريخ كرة القدم بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وكان النادي الكتالوني يأمل في الإبقاء على ميسي، الذي وافق على خفض راتبه، لكنه مع ذلك لم يمتثل للوائح المالية للدوري الإسباني.

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، على تواصل مع ميسي، إذ أعلن برشلونة الخميس الماضي أن اللاعب سيغادر النادي الذي انضمّ إليه وهو يبلغ من العمر 13 عاماً، قبل أن يفوز معه بكل الألقاب الكبرى، بالإضافة إلى سلسلة جوائز أفضل لاعب في العالم.

ويُعَدّ باريس سان جيرمان، الذي يموّله الصندوق السيادي لدولة قطر، أحد الأندية القليلة في العالم التي تستطيع تمويل صفقة ميسي.

كما أن انضمام ميسي، الذي يتابعه 245 مليون متابع على تطبيق إنستغرام، وأكثر لاعبي برشلونة تتويجاً في التاريخ، إلى سان جيرمان، سيرحب به الدوري الفرنسي المتورط في أزمة تتعلق بحقوق البثّ التليفزيوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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