سياسة
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تركيا.. أنطاليا تستقبل أكثر من 3 ملايين سائح منذ مطلع 2021
استقبلت ولاية أنطاليا التركية التي تعد عاصمة السياحة في البلاد، 3 ملايين و396 ألف سائح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وأشار رئيس اتحاد الفنادق والمرافق السياحية بمنطقة البحر المتوسط التركية إلى أن موسم السياحة سيمتد حتى نهاية العام الجاري.
تركيا.. أنطاليا تستقبل أكثر من 3 ملايين سائح منذ مطلع 2021
من بدء عام 2021 كان للسياح الروس الحصة الكبرى من السياحة في أنطاليا / AA
10 أغسطس 2021

استقبلت ولاية أنطاليا التركية التي تعد عاصمة السياحة في البلاد، 3 ملايين و396 ألف سائح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

وبحسب معطيات وزارة السياحة، يُعزى سبب هذا النجاح في استقبال السياح إلى الجهود التي بذلتها الوزارة بتطبيق مبدأ "السياحة الآمنة" في ظروف فيروس كورونا.

وشهدت الفترة نفسها من العام الماضي قدوم 760 ألفاً و203 سياح، بحسب مديرية الثقافة والسياحة بإسطنبول.

وفي عام 2021 كان للسياح الروس الحصة الكبرى من السياحة في أنطاليا، وبلغ عددهم مليوناً و127 ألفاً و716 سائحاً.

ثم أوكرانيا بـ670 ألفاً و930 سائحاً، ومن ألمانيا 389 ألفاً و405، ثم بولندا بـ175 ألفاً و570، ثم كازاخستان بـ98 ألفاً و683 سائحاً.

وأشار رئيس اتحاد الفنادق والمرافق السياحية بمنطقة البحر المتوسط التركية، قان كافال أوغلو، في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أن أعداد القادمين والحجوزات لم تتراجع في الوقت الراهن على الإطلاق.

وأكد أنّ ارتفاع عدد السياح في 2021 زاد بنسبة 300 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2020.

وبين أنّ موسم السياحة سيمتد حتى نهاية العام الجاري، مع زيادة عدد الحجوزات من ألمانيا مؤخراً.

كما لفت إلى زيادة الإقبال من دول الشرق الأوسط على أنطاليا هذا الموسم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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