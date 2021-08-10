سياسة
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صور | ميسي يصل إلى باريس لإنهاء انتقاله إلى "سان جيرمان"
هبطت طائرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخاصة في مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، لإنهاء انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان.
صور | ميسي يصل إلى باريس لإنهاء انتقاله إلى "سان جيرمان"
ميسي لدى وصوله إلى مطار لوبورجيه في باريس / AFP
10 أغسطس 2021

وصل ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الأرجنتيني إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وهبطت طائرة ميسي الخاصة في مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقاً لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 على الإنترنت.

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت "ميسي ميسي" للترحيب باللاعب الأرجنتيني.

واحتفل باريس سان جرمان بوصول النجم الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله إلى النادي المملوك قطرياً.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة إلى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

ومن المقرر أن يوقع ليو، 34 عاماً، ععقداً لمدة عامين مع خيار اللعب لموسم آخر، حسبما قال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة العقد قبل توقيعه، والإعلان الرسمي عنه.

وأوضح المصدر أن ميسي سيحصل على حوالي 35 مليون يورو (41 مليون دولار) في الموسم.

وقد أصبح ميسي اللاعب الحر الأكثر رواجاً في تاريخ كرة القدم بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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