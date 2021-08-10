في إحدى العجائب النادرة، تمكن 8 أشخاص من البقاء أحياء لمدة 3 أسابيع وسط المحيط الهندي، بعد تحطم سفينتهم.

تحطمت السفينة التي كانا تقل 15 شخصاً قبل نحو 3 أسابيع دون تحديد تاريخ، قبالة سواحل جزر القمر.

وبعد فقدان الأمل بالعثور على ناجين ووصول حطام السفينة إلى شواطئ كينيا، عثر خفر السواحل الكيني الثلاثاء على 8 ناجين متشبثين بحطام السفينة بعد غرقها، وفق الأناضول.

وقالت الوكالة إن طاقم السفينة من مواطني جزر القمر، وأنّ سفينتهم تعرضت للغرق أثناء توجههم إلى كينيا.

وأخضع الناجون لعناية طبية مشددة بعد نقلهم إلى المستشفى.