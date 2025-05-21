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أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تعزل بلدات بأكملها جنوبي أستراليا.. والسلطان تصدر أوامر إخلاء عاجلة
شهد جنوب شرق أستراليا اليوم الأربعاء، أمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة عزلت بلدات بأكملها، فيما أفادت وسائل إعلام أسترالية بأنه جرى إنقاذ مئات الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز.
أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تعزل بلدات بأكملها جنوبي أستراليا.. والسلطان تصدر أوامر إخلاء عاجلة
مشاهد جوية لمنطقة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تينونيتُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار منطقة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تينوني، نيو ساوث ويلز، أستراليا / Reuters
منذ 2 ساعات

وأجبرت الفيضانات بعض السكان على الاحتماء بأسطح منازلهم، وسط أوامر إخلاء طارئة إثر تجاوز منسوب الأنهار مستويات الخطر.

أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء، بأنه جرى إنقاذ مئات الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بعد أن ضربت أمطار غزيرة وفيضانات المنطقة.

ووفقاً لشبكة "ABC News"، جرى نقل أكثر من 280 شخصاً إلى مواقع آمنة بعد أن بلغ نهر مانينغ في منطقة الساحل الشمالي الأوسط (تاري) مستوى فيضان قياسي وصل إلى 6.4 أمتار، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل عام 1929.

وأصدرت السلطات المحلية 13 تنبيهاً على مستوى الطوارئ في منطقتي هانتر والساحل الشمالي الأوسط في نيو ساوث ويلز، حيث انشغل أفراد خدمات الطوارئ بإنقاذ السكان من مياه الفيضانات ومن أسطح المنازل، كما افتتحت مراكز إجلاء في المنطقة.

وتضررت بشكل خاص البلدات الريفية في منطقتي هانتر وميد نورث كوست بولاية نيو ساوث ويلز، حيث تساقطت كميات من الأمطار خلال 24 ساعة فاقت معدل أربعة أشهر.

وقال وزير خدمات الطوارئ في الولاية، جهاد ديب، إن "الأمطار تتساقط بغزارة دون توقف، والتربة مشبعة بالمياه، ما يزيد خطر الفيضانات".

وذكرت هيئة الأرصاد أن بعض المناطق قد تتلقى حتى 300 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الشهري لشهر مايو.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سكاناً محاصرين بالمياه داخل منازلهم، فيما واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى المتضررين باستخدام القوارب والمروحيات، لا سيما في بلدتي تاري وجلِنثورن الواقعتين على نهر مانينغ.

وقال أحد السكان لشبكة "ABC News": "لم نتوقع هذه الكمية من المياه، وقد نضطر إلى الصعود إلى السطح إذا تأخر الإنقاذ". فيما أكد مفوض خدمات الطوارئ، مايك واسينج، أن فرق الإنقاذ تركز حالياً على إجلاء الأشخاص العالقين على الأسطح أو في الطوابق العليا من منازلهم.


مصدر:TRT Arabi
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