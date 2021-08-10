قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إن الفرق المختصة نجحت في السيطرة على 272 حريقاً من أصل 275 نشبت في 53 ولاية، خلال أسبوعين.

وأشار باكدميرلي في مؤتمر صحفي، بولاية موغلا، الثلاثاء، إلى استمرار أعمال حساب الأضرار بسبب حرائق الغابات.

ولفت إلى أن الحرائق ألحقت أضراراً في 65 ألفاً و124 دونماً من الحقول والأراضي الزراعية، و923 دونماً من الدفيئات، فضلاً عن نفوق أكثر من 4800 حيوان من الماشية، و7979 خلية نحل.

وعلى صعيد متصل، أوضح الوزير أن بلاده سترسل طائرتي إطفاء إلى اليونان لمساعدتها في إخماد الحرائق هناك.

وأعلن باكدميرلي في تغريدة عبر تويتر، السيطرة على حريق الغابات في منطقة ميلاس بولاية موغلا.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.