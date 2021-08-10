وصل دخان الحرائق المندلعة في غابات بمنطقة سيبيريا الروسية إلى القطب الشمالي للمرة الأولى في التاريخ.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالة "ناسا"، أن دخان الحرائق المندلعة في منطقة ياقوتستان بروسيا، تحركت أكثر من 3 آلاف كيلومتر ووصلت حتى القطب الشمالي، في حادثة تقع للمرة الأولى بالتاريخ، وفق صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء.

وحذر خبراء أرصاد جوية روس من احتمال تصاعد النيران أكثر.

وأدت الحرائق المندلعة منذ يوليو/تموز الماضي في سيبيريا، إلى تحويل نحو 3 ملايين هكتار من الغابات إلى رماد.

وحسب وكالة الغابات الروسية، فإن الحرائق متواصلة في مساحة مليون و572 ألف هكتار بـ196 نقطة، 111 منها في ياقوتستان، و27 بمنطقة إيركوتسك.