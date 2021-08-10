سياسة
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سابقة تاريخية.. دخان الحرائق يصل إلى القطب الشمالي
وصل الدخان المتصاعد من حرائق الغابات المستمرة في روسيا إلى القطب الشمالي في سابقة تاريخية.
سابقة تاريخية.. دخان الحرائق يصل إلى القطب الشمالي
صورة نشرتها وكالة ناسا تظهر وصول الدخان إلى القطب الشمالي / AFP
10 أغسطس 2021

وصل دخان الحرائق المندلعة في غابات بمنطقة سيبيريا الروسية إلى القطب الشمالي للمرة الأولى في التاريخ.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالة "ناسا"، أن دخان الحرائق المندلعة في منطقة ياقوتستان بروسيا، تحركت أكثر من 3 آلاف كيلومتر ووصلت حتى القطب الشمالي، في حادثة تقع للمرة الأولى بالتاريخ، وفق صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء.

وحذر خبراء أرصاد جوية روس من احتمال تصاعد النيران أكثر.

وأدت الحرائق المندلعة منذ يوليو/تموز الماضي في سيبيريا، إلى تحويل نحو 3 ملايين هكتار من الغابات إلى رماد.

وحسب وكالة الغابات الروسية، فإن الحرائق متواصلة في مساحة مليون و572 ألف هكتار بـ196 نقطة، 111 منها في ياقوتستان، و27 بمنطقة إيركوتسك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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