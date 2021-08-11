أهم الأحداث:

مقتل 42 شخصاً بينهم عسكريون بسبب حرائق الغابات في الجزائر، وطالبان تسيطر على 8 ولايات أفغانية.. ومخاوف من ضياع "مكتسبات 20 عاماً".

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طالبان تسيطر على 8 ولايات أفغانية.. ومخاوف من ضياع "مكتسبات 20 عاماً"

أحكم مقاتلو حركة طالبان الثلاثاء سيطرتهم على 8 ولايات استولوا عليها في أفغانستان في حين اختبأ المدنيون داخل منازلهم وتعهد قائد موال للحكومة بالقتال حتى الموت دفاعاً عن مزار الشريف أكبر مدينة في الشمال. [TRT عربي]

ودعا الرئيس أشرف غني رجال المنطقة الأقوياء إلى دعم حكومته بعد مكاسب طالبان المذهلة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. [TRT عربي]

وأشارت مسؤولة في الأمم المتحدة إلى مخاوف من محو المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان على مدى 20 عاماً. [TRT عربي]

الجزائر.. مصرع 42 شخصاً بينهم عسكريون بسبب حرائق الغابات

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ارتفاع حصيلة وفيات الحرائق إلى 42 بينهم 25 عسكرياً. [TRT عربي]

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق وفاة 25 فرداً من أفراد الجيش الوطني الشعبي نتيجة الحرائق في البلاد. [TRT عربي]

ونعى الرئيس عبد المجيد تبون أفراد الجيش الـ25، الذين قال إنهم توُفُّوا بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مئة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو. [TRT عربي]

وقالت مراسلة TRT عربي إن الحرائق لا تزال مشتعلة بشكل واسع في تيزي وزو منذ يوم الاثنين. [TRT عربي]

وأوضحت أن قرى في المنطقة لا تزال النيران فيها مشتعلة، وتحاول قوات الجيش والجهات المعنية إخمادها. [TRT عربي]

وأشارت نقلاً عن جهات معنية إلى أن الحرائق تتسع رقعتها لتصل إلى 73 حريقاً في 13 ولاية جزائرية. [TRT عربي]

وأضافت أن الجنود الـ25 الذين توُفُّوا يتبعون للكتيبة السابعة مشاة، وهم من المنطقتين العسكريتين الأولى والخامسة، وقد توُفُّوا خلال محاولتهم إخماد الحرائق. [TRT عربي]