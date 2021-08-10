سياسة
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بعد مسيرة احترافية طويلة ببرشلونة.. ميسي في باريس سان جيرمان رسمياً
توصل ميسي لاتفاق نهائي مع سان جيرمان يقضي بانتقاله إلى صفوف الأخير في صفقة انتقال حر، بعد أن حط الرحال في مطار العاصمة الفرنسية، حيث ظهر مرتدياً قميصاً مكتوب عليه كلمة "هنا باريس".
بعد مسيرة احترافية طويلة ببرشلونة.. ميسي في باريس سان جيرمان رسمياً
انتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو/حزيران الماضي / AFP
10 أغسطس 2021

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، بعقد يمتد لموسمين.

وتوصل ميسي إلى اتفاق نهائي مع سان جيرمان يقضي بانتقاله إلى صفوف الأخير في صفقة انتقال حر، بعد أن حط الرحال في مطار العاصمة الفرنسية، حيث ظهر مرتدياً قميصاً مكتوب عليه كلمة "هنا باريس".

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكان الطرفان في مفاوضات حثيثة على أمل التوصل إلى صيغة تضمن بقاء الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، والذي وافق على تخفيض مرتبه السنوي بنسبة 50%، حسبما أشارت العديد من الصحف الإسبانية.

ورغم موافقة ميسي على التجديد لمدة 5 أعوام مع برشلونة، إلا أن إدارة النادي فاجأت العالم، الخميس 5 أغسطس/آب الحالي، بإعلان نهاية عقد النجم الأرجنتيني لعدم القدرة على تجديده لدى رابطة الدوري الإسباني لأسباب مالية وهيكلية.

وكان ميسي قد عقد مؤتمراً صحفياً، الأحد، ودع من خلاله جماهير نادي برشلونة، وأعرب عن حزنه الشديد لمغادرة النادي الذي أمضى بين صفوفه قرابة الـ21 عاماً، وحقق معه العديد من الإنجازات التاريخية محلياً وقارياً.

ومع انضمام ميسي يُكمل النادي الباريسي "فريق أحلامه"، بعدما نجح في التعاقد مع كل من سيرجيو راموس، والحارس جانلويجي دوناروما، وجورجينيو فينالدوم (صفقات انتقال حر)، إلى جانب التوقيع مع المتألق المغربي أشرف حكيمي.

ويضم سان جيرمان أصلاً في صفوفه كوكبة من نجوم الصف الأول، يتقدمهم البرازيلي نيمار داسيلفا، وكيليان مبابي، وأنخل دي ماريا، وماركو فيراتي، يقودهم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويسعى باريس سان جيرمان من خلال هذه التشكيلة، في الموسم القادم إلى المنافسة على جميع الألقاب المحلية، إضافةً إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، خصوصاً وأنه اقترب من تحقيق هذا الحلم حين وصل إلى الدور النهائي في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخسر من بايرن ميونخ الألماني.

من جهته يترقب ليونيل ميسي خوض تجربة جديدة، هي الثانية له خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا، وأن يستطيع مع زملائه الجدد كتابة تاريخ مُنير للنادي الباريسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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