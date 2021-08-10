قدمت تركيا، الثلاثاء، تعازيها إلى الجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرتها وزارة الخارجية التركية، أوضحت فيها أنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مصرع مدنيين و25 عسكريا خلال أدائهم واجبهم في عمليات إنقاذ المواطنين من حرائق الغابات المستمرة في عدة ولايات.

وأضاف البيان "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونقدم تعازينا للجزائر الصديقة والشقيقة حكومة وشعباً".

وحتى مساء الثلاثاء، ارتفعت حصيلة وفيات الحرائق في الجزائر، إلى 42 شخصاً، بينهم 25 عسكرياً و17 مواطناً، وسط حديث عن وجود "أياد إجرامية" في اندلاعها.

ومنذ أيام تشهد عدة ولايات جزائرية اندلاع حرائق مهولة وزاد من حدتها موجة حر شديد ورياح جنوبية حارة وقوية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، للتلفزيون الحكومي إن "عدد الضحايا بلغ 17 شهيداً مدنياً على مستوى ولايتي سطيف وتيزي وزو (شرق) و25 عسكرياً فقدناهم وهم يؤدون واجبهم في إسعاف وإنقاذ المواطنين"‎.

وكانت إدارة الحماية (الدفاع) المدنية بالجزائر، قالت في بيان الثلاثاء، إنها رصدت 36 حريقاً في 18 محافظة.