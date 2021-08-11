سياسة
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قراصنة إلكترونيون يسرقون مبلغاً قياسياً من العملات المشفرة.. كم قيمته؟
اخترق قراصنة إلكترونيون أنظمة أمنية لشبكة تحويل عملات رقمية وخرجوا بغنيمة قياسية، فيما تحاول الشبكة التوصل إلى تسوية معهم.
قراصنة إلكترونيون يسرقون مبلغاً قياسياً من العملات المشفرة.. كم قيمته؟
سرقة أكثر من 600 مليون دولار من العملات الرقمية  / Reuters
11 أغسطس 2021

أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة الثلاثاء، أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة "بولي نتورك" التماساً طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات "إيثيريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون".

ووجّهت "بولي نتورك" رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها: "كمية الأموال التي سرقتموها هي الكبرى في عالم +ديفي+"، في إشارة إلى نظام التمويل اللا مركزي.

وأضافت: "هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة".

وهدّدت "بولي نتورك" بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضاً على مخترقيها فرصة "التوصل إلى تسوية".

ولم تردّ وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فوراً على طلبات للتعليق.

وقالت "بولي نتورك" في سلسلة تغريدات: "نأسف للإعلان أننا تعرضنا لهجوم، وحُوّلت أصول إلى حسابات يسيطر عليها الهاكرز"، كما نشرت عناوين يستخدمها المخترقون.

ولم تردّ "بولي نتورك" أيضاً على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق، لكن مستخدمي تويتر أجْرَوا حسابات وقدّروا غنيمة القراصنة الإلكترونيين بنحو 600 مليون دولار.

وهذا العام بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتباراً من نهاية أبريل/نيسان حتى الآن نحو 432 مليون دولار، وفقاً لتحليل أجْرته شبكة "سيفرترايس" المتخصصة في حماية الأصول المشفرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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