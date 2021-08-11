سياسة
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بعد دخولها فايز آباد.. طالبان تسيطر على تاسع عاصمة ولاية في أقلّ من أسبوع
قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن نائب أفغاني، إن حركة طالبان سيطرت على مدينة فايز آباد شمالي أفغانستان، لتصبح تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها الحركة في أقلّ من أسبوع.
بعد دخولها فايز آباد.. طالبان تسيطر على تاسع عاصمة ولاية في أقلّ من أسبوع
 تسيطر حركة طالبان على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمّها أفغانستان / AFP
11 أغسطس 2021

أفاد نائب أفغاني لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، بأن حركة طالبان استولت على مدينة فايز آباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها الحركة في أقلّ من أسبوع.

وقال النائب ذبيح الله عتيق للوكالة الفرنسية: "في وقت متأخر من الليل كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تَكبَّدا خسائر فادحة".

وباتت طالبان التي تحقق تقدّماً بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، تسيطر على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمّها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

يأتي ذلك، في ظل تحولات متسارعة ووسط هجمات وتقدُّم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، إذ تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

ومن المفترض أن يُنجَز انسحاب القوات الأجنبية بحلول 31 أغسطس/آب، بعد 20 عاماً على غزو القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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