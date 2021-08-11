حلّ تطبيق "تيك توك" للجوّال في المرتبة الأولى للأكثر تحميلاً في العالم سنة 2020، متقدماً على "فيسبوك" وخدماتها، في دليل على أن وباء كورونا زاد رواج تطبيق التسجيلات القصيرة هذا ليتخطّى نطاق جمهوره الأصلي من الشباب.

وحسب شركة "آب آني" المتخصصة، تَصدَّر التطبيق المملوك للمجموعة الصينية "بايت دانس" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً العام الماضي. وتلاه "فسيبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" و"مسنجر"، وهي خدمات تابعة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي. وحلّت بعدها "سنابتشات" و"تليغرام".

وواجه "تيك توك" فترة عصيبة في أواخر عام 2019 عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حظره في الولايات المتحدة بحجّة أنه أداة تُستخدم للتجسُّس على الأمريكيين لصالح الصين.

لكن ذلكّ لم يؤثّر في رواجه، فقد ازداد انتشاراً في ظلّ القيود الصحية وتدابير العزل.

وفي يونيو/حزيران أعلن جو بايدن عن إلغاء المراسيم الصادرة عن سلفه مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر الفعلية لتطبيقات الإنترنت المملوكة لبعض القوى الأجنبية.

ويضمّ تطبيق التسجيلات القصيرة الصيني، الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 700 مليون مستخدم شهري في العالم.

لكن "فيسبوك" لا تزال تسجّل أكبر عدد من المشتركين على الإطلاق، مع أكثر من 3,5 مليار مستخدم يلجؤون إلى واحدة من خدماتها على الأقلّ في الشهر.

غير أن "إنستغرام" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي اعتمدت بدورها هذا النسق للأشرطة القصيرة المعزَّز بمؤثّرات خاصة سهلة الاستخدام الذي ساهم في رواج "تيك توك".