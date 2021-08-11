سياسة
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ارتكبوا جرائم حرب بتسليح روسي.. تحقيق جديد يكشف جرائم مرتزقة فاغنر في ليبيا
كشف تحقيق جديد لشبكة BBC جرائم المرتزقة الروس في مجموعة فاغنر في ليبيا، ووثق ارتكابهم جرائم حرب وتعمُّدهم قتل المدنيين وحصولهم على أسلحة متطورة لا توجد إلا بحيازة الجيش الروسي.
ارتكبوا جرائم حرب بتسليح روسي.. تحقيق جديد يكشف جرائم مرتزقة فاغنر في ليبيا
ارتكبت مجموعة فاغنر جرائم حرب بالقتل العمد للمدنيين وزرع الألغام والفخاخ الخادعة في المناطق المدنية / AA
11 أغسطس 2021

عرضت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تحقيقاً استقصائياً كشف ووثّق أدوار وتحركات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا.

وحصل معدو التحقيق على دلائل عينية قادتهم إلى توثيق جرائم فاعنر، بينها بيانات وُجدت على جهاز لوحي إلكتروني من طراز "سامسونغ" خلّفه وراءه أحد مقاتلي المجموعة، وقائمة مشتريات لمعدات عسكرية متطورة، وشهادة مقاتلين سابقين.

وحصلت BBC على قائمة مشتريات لمعدات عسكرية متطورة من مصدر استخباراتي ليبي، تُظهِر أن المعدات التي حصلت عليها المجموعة تُعَدّ من أحدث طراز، ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم إنه "لا يمكن أن تأتي إلا من إمدادات الجيش الروسي".

ونقلت الشبكة البريطانية عن مقاتلين سابقين شهادتهم بـ"افتقار المجموعة إلى أي مدونة سلوك" وارتكابها جرائم حرب والقتل العمد للمدنيين وزرع الألغام والفخاخ الخادعة في المناطق المدنية.

ووثّق التحقيق تورُّط مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في علاقات مع مجموعة المرتزقة فاغنر، بينهم ديمتري أوتكين ويفغيني بريغوزين

مصدر:TRT عربي - وكالات
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