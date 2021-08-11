سياسة
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"أنتم كلاب أمريكا".. في وجه مَن قالها الرئيس البيلاروسي؟
انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العقوبات التي كثّفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام ومسؤوليه. وتمسّك الرئيس البيلاروسي بتصلبه إزاء منتقديه بعد عام من إعادة انتخابه في اقتراع أثار احتجاجات عارمة في البلاد.
"أنتم كلاب أمريكا".. في وجه مَن قالها الرئيس البيلاروسي؟
رئيس بيلاروسيا ينتقد العقوبات التي كثّفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام ومسؤوليه   / AP
11 أغسطس 2021

انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العقوبات التي كثّفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام ومسؤوليه.

جاء ذلك خلال لقاء سنوي عقده لوكاشينكو مع الصحافة وبعض رموز النظام يُعرف بـ"النقاش الكبير".

وتمسّك الرئيس البيلاروسي بتصلبه إزاء منتقديه بعد عام من إعادة انتخابه في اقتراع أثار احتجاجات عارمة في البلاد واجهتها السلطات بالقمع والسجن والنفي القسري.

ولدى سؤالها عن موقفه من العقوبات الأمريكية على بلاده، قال لوكاشينكو لمراسلة "بي بي سي": "أنتم كلاب أمريكا".

يأتي المؤتمر بعد عام على إعادة انتخاب لوكاشينكو، وهو ما أثار موجة اعتراضات وقمع حركة احتجاجية واسعة سُجن خلالها آلاف الأشخاص أو غادروا البلاد.

في سياق ذلك رحّبت دائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على بيلاروسيا، في إطار الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأضافت: "يعمل الاتحاد الأوروبي في ائتلاف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدعم شعب بيلاروسيا... سنواصل الضغط على نظام لوكاشينكو حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء حوار جاد وانتخابات حرة ونزيهة في بيلاروسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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