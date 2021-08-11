فجرت حادثة مقتل امرأة سعودية على يد زوجها في مدينة جدة السعودية موجة غضب واستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقُتلت بسمة صلاح الزهراني نحراً على يد زوجها بينما كانت نائمة إلى جانب صغيرها، الذي شوّه الزوج وجهه، حسب ما تناقله مغردون، قائلين إن الزوج كان معروفاً بتعاطي المخدرات.

وتصدر وسم #بسمه_صلاح_الزهرانيقائمة الوسوم الأكثر تداولًا في السعودية، وحمل تغريدات مستنكرة وأخرى مطالبة بعدم التسامح مع حوادث كهذه، فيما تناول مغردون تفاصيل الجريمة، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق بعد من السلطات الرسمية.

وتأتي الجريمة الجديدة بعد أيام من مقتل امرأة سعودية أخرى على يد زوجها في مدينة الطائف، إذ أعلنت الشرطة السعودية السبت أنها تلقت الأربعاء الماضي بلاغاً بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة والفرار.