سياسة
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ممرضة ألمانية تحقن آلافاً بمحلول مِلحي بدل لقاح كورونا.. ما القصة؟
ناشدت السلطات في شمال ألمانيا آلاف الأشخاص الحصول على حقنة أخرى من لقاح كورونا، بعدما كشف تحقيق للشرطة أن ممرضة من الصليب الأحمر "ربما حقنتهم بمحلول ملحي" بدلاً من لقاح كورونا.
ممرضة ألمانية تحقن آلافاً بمحلول مِلحي بدل لقاح كورونا.. ما القصة؟
الشرطة تحقق مع ممرضة ألمانية حقنت آآلافاً بمحلول ملحي بدلاً من لقاح كورونا / Reuters
11 أغسطس 2021

ناشدت السلطات في شمال ألمانيا آلاف الأشخاص الحصول على حقنة أخرى من لقاح كورونا، بعدما كشف تحقيق للشرطة أن ممرضة من الصليب الأحمر "ربما حقنتهم بمحلول ملحي" بدلاً من لقاح كورونا.

وقال عضو المجلس المحلي للمنطقة سفين أمبروسي، في منشور على موقع فيسبوك، إن السلطات المختصة طلبت يوم الثلاثاء، من أكثر من 8600 شخص مراجعتها، خوفاً من أن يكونوا تلقوا محلولاً مِلحياً عوضاً عن اللقاح.

ويُشتبه في حقن الممرضة الناس بمحلول مِلحي بدلاً من الجرعات الأصلية في مركز التطعيم بمنطقة فريزلاند بالقرب من ساحل بحر الشمال، في أوائل الربيع.

في حين أنّ المحلول المِلحي غير ضار، فإنّ معظم الأشخاص الذين تلقوا الطعم في ألمانيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان على يد تلك الممرضة هم من كبار السن ومعرَّضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته قال محقق الشرطة بيتر بير، متحدثاً في وقت سابق في مؤتمر صحفي غطّته وسائل الإعلام الألمانية، إنه بناءً على إفادات الشهود "يُشتبه بشدة في حدوث مخاطر".

وقال محققون في الشرطة إن دافع الممرضة، المجهولة الهوية، وراء فعلتها غير واضح، لكنّها بثّت آراءً متشككة بشأن فاعلية وأخطار اللقاحات المزعومة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه بها احتُجزت أو وُجّهت إليها اتهامات في القضية، وذلك بعد تسليمها لوحدة خاصَّة تحقّق في الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وبررت الممرضة وقتها أمام المحققين استخدامها محلولاً ملحياً بدل لقاح فايزر، في تطعيم أشخاص، بكونها أرادت التستُّر على إسقاطها قارورة من اللقاح من يدها وضياع محتواها، معترفة باستبدال 6 جرعات فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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