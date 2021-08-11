سياسة
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مدير CIA يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بتل أبيب ويبحث معه الملف الإيراني
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الملف الإيراني مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين تل أبيب وواشنطن، كما بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران.
مدير CIA يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بتل أبيب ويبحث معه الملف الإيراني
رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع مدير CIA الملف الإيراني
11 أغسطس 2021

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء، الملف الإيراني مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز.

وقال مكتب بينيت في بيان اطّلعت عليه الأناضول إن اللقاء عُقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وأضاف: "بحث الجانبان تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه".

وأشار مكتب بينت في بيانه، إلى أن بيرنز التقى الثلاثاء رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنياع "لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني وغيره من التحديات الإقليمية التي يعتزم الجهازان التعاون بشأنها".

وكانت التوترات الإقليمية تزايدت بسبب هجوم وقع في 29 يوليو/تموز على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عُمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.

ونفت إيران تورُّطها في الهجوم الذي يُشتبه أنّ طائرة مسيَّرة نفّذَته وسقط فيه قتيلان من طاقم السفينة أحدهما بريطاني والآخر روماني.

ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز الذي أدّى اليمين مديراً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مارس/آذار، مع مسؤولين فلسطينيين من بينهم الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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