تعد الأخاديد والأودية التي تشكلت نتيجة تعرض الصخور العملاقة للتآكل بسبب المياه على مدار قرون، وليمة بصرية مخيفة إلى حد ما، ولكنها فريدة بهياكلها الضيقة والمتعرجة وطبيعتها الخلابة. في هذا التقرير قمنا باستعراض أروع الأخاديد الطبيعية في تركيا التي تجذب الزوار من حول العالم.

وادي شاهينكايا (Şahinkaya Kanyon) - صامسون

يعد أخدود شاهينكايا ثاني أكبر واد مائي في تركيا. يقع في مدينة صامسون الواقعة على البحر الأسود شمال تركيا، في عام 2015 تم إعلان الوادي كمتنزه طبيعي.

يبلغ طول وادي شاهينكايا حوالي 1500متر. وباعتباره أضيق ممر لنهر (Kızılırmak)، فإنه يقسم بحيرة سد (Altınkaya) إلى قسمين بمظهر طبيعي. كما تبرز العديد من الكهوف الطبيعية داخل الحجر الجيري الذي يشكل جدران الوادي. ويتكون الغطاء النباتي في منطقة الوادي من أشجار الصنوبر الأحمر والبلوط.

وإلى جانب الأشجار والنباتات المتنوعة داخل حدود المنتزه الطبيعي، تم الكشف عن أنواع حيوانية مختلفة، منها الغزلان والذئاب والثعالب والسناجب والصقور والنسر الذهبي. كما يتمتع الوادي والمناطق المحيطة به بإمكانيات سياحية غنية جداً، حيث يُمكن الزائر من القيام بأنشطة السياحة البيئية مثل رحلات السفاري، فضلاً عن الغوص والطيران المظلي والقفز العالي ورحلات القوارب والتسلق.

وادي كوبرولو (Köprülü Kanyon) - أنطاليا

يعد أخدود كوبرولو من أطول الأودية في تركيا، حيث يبلغ طوله قرابة 14 كيلومتراً وارتفاع جدرانه يتجاوز 100 متر، ويقع بين قريتي "بولاسان" و"بيشكوناك" في مدينة أنطاليا.

والنهر الذي يتفرع من جبال طوروس يمر عبر الأخدود ذي الطبيعة الساحرة والخلابة قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. وعلى ضفتي الوادي أُنشئت المحمية الطبيعية المسماة (Köprülü Kanyon Milli Parki) التي تعد واحدة من أجمل مناطق الاستجمام الطبيعية في تركيا.

ولكون أنطاليا واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم التي يزورها ملايين السياح سنوياً، أصبحت المحمية التي تضم الوادي أيضاً عنواناً رئيسياً لمحبي المغامرات والتخييم وبطبيعة الحال التجديف.

وادي إنجييز (İnceğiz Kanyon) - آيدين

يتفرع وادي إنجييز من نهر (Büyük Menderes)، وهو عبارة عن واد عميق وحاد وضيق، يتدفق إلى سد (Kemer) في مدينة آيدين غرب الأناضول، ويُعرف الأخدود أيضاً باسم (Arapapişti Kanyonu).

ويحوي الوادي حياة طبيعية متنوعة وفريدة بطول 6 كيلومترات وارتفاع 380 متراً، كما يعد من المناطق النادرة التي يتحد فيها التاريخ والطبيعة مع أطلال المدينة من العصور القديمة.

وادي إينجيسو (İncesu Kanyon) - جوروم

يقع وادي إينجيسو في قرية في مدينة جوروم (Çorum) وسط الأناضول، ويبلغ طول الأخدود الذي له مدخل ومخرج واحد فقط، قرابة 12.5 كيلومتراً ويتراوح عرضه بين 40-60 متراً.

ويحوي الوادي الذي يوفر للزائرين إطلالات طبيعية رائعة على أطول مسار للمشي داخل الوديان في تركيا، إذا أن منصة المشي التي يبلغ طولها 700 متراً تأخذ الزوار من مدخل الوادي إلى جميع مناطقه تقريباً. وإلى جانب بعض الغابات في بعض الأماكن، يوفر الوادي إمكانية التجديف أيضاً.

وادي يازيلي (Yazılı Kanyon) - إسبارطة

يقع وادي يازيلي ضمن محمية (Yazılı Kanyon Tabiat Parkı) على بعد نحو 20 كيلومتراً من منطقة (Sütçüler) الواقعة في مدينة إسبارطة، وتغطي المحمية مساحة 600 هكتار.

وعلى الجدران الجانبية للوادي توجد كتابات بيزنطية كانت تشكل جزءاً من المذبح المخصص للعبادة في تلك الفترة، وبسبب هذه النقوش يُطلق على الوادي اسم (Yazılı Kanyon) والذي يعني بالتركية "وادي الكتابة". كما يحظى الوادي بأهمية تاريخية مهمة إذ يعد جزءاً من "طريق الملك التاريخي" فضلاً عن معبده ونقوشه الصخرية.

وادي شاتاك (Çatak Kanyon) - قسطمونو

يعتبر أخدود شاتاك أحد أهم المعالم السياحية في مدينة قسطمونو، ويبعد عن وسط المدينة 7 كيلومترات فقط. يحوي الأخدود على نقطة مراقبة يبلغ ارتفاعها حوالي 900 متراً. كما ويحوي الوادي على شرفة زجاجية بارتفاع 450 متراً، زارها العام الماضي قرابة 100 ألف شخص.

ويقع الوادي ضمن محمية (Küre Dağları Milli Parkı) التي تغطي مساحة 37 ألف هكتار، والتي تستضيف جمالاً طبيعياً فريداً، خاصة في وقت الخريف الذي يشهد تلون الوادي بمختلف درجات الألوان، ما يجلب الزوار المحليين والأجانب من محبي الطبيعة والتصوير.

وادي اهلارا (Ihlara Vadısı) - أقسراي

وادي اهلارا الذي يعد واحداً من المناطق النادرة التي تلتقي فيها الطبيعة والتاريخ والفن والثقافة من خلال ما يحوي من أشجار تتعانق مع الكنائس والمصليات والمنحوتات الصخرية. كما أنه بحسب بعض المصادر التاريخية، عُرف الوادي سابقاً باسم (Peristremma).

و"اهلارا" هو وداي ضيق شديد الانحدار يبلغ طوله 14 كيلو مترا، وارتفاع الجدران المحيطة به يبلغ في بعض الأماكن ما بين 100 – 150 مترا.

وادي ساباديره (Sapadere Kanyon) - أنطاليا

يقع وادي ساباديره شرق منطقة ألانيا في ولاية أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله 750 متراً ويصل ارتفاع جدرانه إلى نحو 400 متر.

أصبح الوادي وجهة متكررة لأولئك الذين يرغبون في الهروب من حرارة الصيف في ألانيا وتهدئة أعصابهم قليلاً، وهو أعجوبة طبيعية تستحق المشاهدة.

وادي كابيكايا (Kapıkaya Kanyon) - أضنة

يقع أخدود كابيكايا في قرية (Kapıkaya) التي تبعد 72 كيلومتراً عن مدينة أضنة جنوب تركيا. يمر داخل الأخدود الذي يبلغ طوله أكثر من 7 كيلومترات وارتفاع جدرانه حوالي 200 متر جدول مائي متفرع من نهر (Niğde-Ulukişla).

وادي أولوباي (Ulubey Kanyon) - عشاق

يقع أخدود أولوباي داخل حدود ولاية عشاق. ويمتاز بشرفته الزجاجية المطلة على الوادي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة فريدة على الوادي والجمال الطبيعي، ومشاهدة القنوات المائية القديمة والمقابر الصخرية والكهوف على طوله.

بالإضافة إلى ذلك، يقع داخل الوادي مدينة (Pepouza) القديمة التي تعد مركزاً لطائفة (Montanism) المسيحية. ومؤخراً، أصبح الوادي الذي غمره الزوار من جميع أنحاء البلاد والعالم مكاناً شهيراً لمصوري الطبيعة ومصوري حفلات الزفاف.