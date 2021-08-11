سياسة
3 دقيقة قراءة
الجزائر.. ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 65 والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام
ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المتواصلة في الجزائر إلى 65 قتيلاً، بينهم 28 عسكرياً، وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الوطني ثلاثة أيام، فيما أكد رئيس الوزراء أن "أيادي إجرامية تقف وراء هذه الحرائق، بالنظر إلى أماكن اندلاعها التي كانت مختارة بصفة دقيقة".
الجزائر.. ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 65 والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام
ارتفاع قتلى حرائق الغابات إلى 65 شخصاً بينهم 28 عسكرياً / Reuters
11 أغسطس 2021

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المتواصلة في الجزائر الأربعاء، إلى 65 قتيلاً بينهم 28 عسكرياً، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الوطني لثلاثة أيام.

وأفاد التليفزيون الجزائري الرسمي بأنّ "حصيلة ضحايا حرائق الغابات بلغت 65 ضحية، بينهم 28 عسكرياً و37 مدنياً، أغلبهم بمحافظة تيزي وزو (شرق)".

وحسب التليفزيون الرسمي "يقبع 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفى"، يتلقون العلاج.

من جانبها أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان عبر فيسبوك، أنه "على أثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف البيان أن الحداد يبدأ غداً الخميس 12 أغسطس/آب، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها.

وتشهد عدّة محافظات جزائرية منذ أيام حرائق تزامنت مع موجة حر شديدة ورياح قوية في البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، إنّ "عدد الضحايا بلغ 17 شهيداً مدنياً على مستوى ولايتي سطيف وتيزي وزو (شرق)، و25 عسكرياً فقدناهم وهم يؤدون واجبهم في إسعاف وإنقاذ المواطنين"‎.

وأكد بن عبد الرحمن في تصريحات للتليفزيون الحكومي الثلاثاء، أن "أيادي إجرامية تقف وراء هذه الحرائق، بالنظر إلى أماكن اندلاعها التي كانت مختارة بصفة دقيقة"، دون اتهام أحد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته باشرت اتصالات مع شركاء أوروبيين لم (يحددهم) لتأجير طائرات متخصصة في إخماد الحرائق.

من جهته قال علي محمودي، المدير العامّ للغابات (محافظة تابعة لوزارة الفلاحة)، إن "عدد حرائق الغابات التي لم تُخمَد حتّى الأربعاء بلغ 86 حريقاً".

وأضاف محمودي في تصريح للتليفزيون الرسمي أنّ "إجمالي الحرائق 103 سُجّلت منذ الاثنين عبر 17 محافظة شرقيّ وغربيّ البلاد، من بينها 30 حريقاً بتيزي وزو".

والثلاثاء كشفت إدارة الحماية المدنية بالجزائر، اندلاع 36 حريقاً في 18 محافظة، وأسفر ذلك عن وفاة 6 أشخاص في ولاية تيزي وزو (شرق) وشخص واحد في مدينة سطيف (شرق).

فيما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان مساء الثلاثاء، استمرارها في مواجهة الحرائق "حتى إخمادها نهائياً".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us