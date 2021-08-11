أعلنت المواطنة الألمانية آيلين توركيه، الأربعاء، اعتناقها الإسلام أثناء زيارتها ولاية قيرق قلعة التركية.

ونظمت الجهات المختصة في قضاء باهشلي، حفلاً بمناسبة اعتناق توركيه الدين الإسلامي، نطقت خلاله توركيه بالشهادتين بحضور الشهود.

وأفادت الأناضول، أن توركيه بدأت تهتم بالدين الإسلامي بعد تأثرها من زملائها المسلمين في ألمانيا.

ومؤخراً زارت توركيه المولودة من أب تركي وأم ألمانية، ولاية قيرق قلعة التركية لقضاء عطلتها الصيفية.

وقررت اعتناق الإسلام بعد التشاور مع أقربائها وجمعها المزيد من المعلومات عن الدين الإسلامي.

وتوجهت إلى دار الإفتاء في القضاء، حيث جرى هناك تنظيم حفل لها بهذه المناسبة.

وخلال الحفل، هنأ مفتي القضاء لطفي قوجه تورك، توركيه على اعتناقها الإسلام وزودها بمعلومات حول المبادئ الأساسية للدين الإسلامي.