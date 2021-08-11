سياسة
1 دقيقة قراءة
مواطنة ألمانية تعتنق الإسلام أثناء زيارتها تركيا
بدأت المواطنة الألمانية آيلين توركيه الاهتمام بالدين الإسلامي بعد تأثرها بزملائها المسلمين في ألمانيا، وقررت اعتناق الإسلام وهي في تركيا بعد التشاور مع أقربائها وجمعها المزيد من المعلومات عن الدين الإسلامي.
مواطنة ألمانية تعتنق الإسلام أثناء زيارتها تركيا
مواطنة ألمانية تعتنق الإسلام في تركيا / AA
11 أغسطس 2021

أعلنت المواطنة الألمانية آيلين توركيه، الأربعاء، اعتناقها الإسلام أثناء زيارتها ولاية قيرق قلعة التركية.

ونظمت الجهات المختصة في قضاء باهشلي، حفلاً بمناسبة اعتناق توركيه الدين الإسلامي، نطقت خلاله توركيه بالشهادتين بحضور الشهود.

وأفادت الأناضول، أن توركيه بدأت تهتم بالدين الإسلامي بعد تأثرها من زملائها المسلمين في ألمانيا.

ومؤخراً زارت توركيه المولودة من أب تركي وأم ألمانية، ولاية قيرق قلعة التركية لقضاء عطلتها الصيفية.

وقررت اعتناق الإسلام بعد التشاور مع أقربائها وجمعها المزيد من المعلومات عن الدين الإسلامي.

وتوجهت إلى دار الإفتاء في القضاء، حيث جرى هناك تنظيم حفل لها بهذه المناسبة.

وخلال الحفل، هنأ مفتي القضاء لطفي قوجه تورك، توركيه على اعتناقها الإسلام وزودها بمعلومات حول المبادئ الأساسية للدين الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us