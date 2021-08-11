سياسة
2 دقيقة قراءة
الأول منذ الأزمة الخليجية.. قطر تعين "سفيراً فوق العادة" لدى السعودية
أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن الشيخ تميم أصدر قراراً أميرياً برقم 29 لسنة 2021، بتعيين بندر محمد عبد الله العطية "سفيراً فوق العادة مفوضاً" لدى السعودية.
الأول منذ الأزمة الخليجية.. قطر تعين "سفيراً فوق العادة" لدى السعودية
قطر تعين "سفيراً فوق العادة" لدى السعودية / AA
11 أغسطس 2021

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، تعيين "سفير فوق العادة مفوض" لدى السعودية، للمرة الأولى منذ أزمة خليجية حادة اندلعت في 2017 وانتهت أوائل العام الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن الشيخ تميم أصدر قراراً أميرياً برقم 29 لسنة 2021، بتعيين بندر محمد عبد الله العطية "سفيراً فوق العادة مفوضاً" لدى السعودية، من دون تفاصيل أكثر.

ويتمتع "السفير فوق العادة" بصلاحيات قانونية واسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافاً للسفير العادي.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، تسلم وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوراق اعتماد منصور بن خالد بن فرحان كأول سفير سعودي لدى الدوحة منذ أزمة 2017.

واندلعت منتصف 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها جماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981.

ولاحقاً، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلاً عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us