سياسة
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غانتس يقدم لمدير "CIA" معلومات عن "تحركات إيرانية عدوانية" في المنطقة
خلال لقاء جمعهما في إسرائيل، برفقة رئيس جهاز استخباراتها الخارجية "الموساد" ديفيد بارنيع، قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لمدير  "CIA" وليام بيرنز، معلومات عما سماها "تحركات إيران العدوانية في المنطقة".
غانتس يقدم لمدير "CIA" معلومات عن "تحركات إيرانية عدوانية" في المنطقة
غانتس يقدم لمدير "CIA" معلومات عن "تحركات" إيران / AA
11 أغسطس 2021

قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" وليام بيرنز، معلومات عما سماها "تحركات إيران العدوانية في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إسرائيل، برفقة رئيس جهاز استخباراتها الخارجية "الموساد" ديفيد بارنيع، حسب تغريدة لـ"غانتس" عبر حسابه على تويتر.

وقال غانتس: "ناقشت مع بيرنز تعميق التعاون الاستخباراتي، وقدمت له خلال الاجتماع معلومات عن تحركات إيران العدوانية في المنطقة وتسريع البرنامج النووي".

وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وهي تتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نوية، بينما تقول طهران إن برنامجها سلمي مصمم للأغراض المدنية.

وتابع غانتس: "أعربت عن ضرورة تشديد الإجراءات في المجال الدولي من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع مدير "CIA" الملف الإيراني.

وقال مكتب بينيت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن اللقاء عقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

وأضاف أن "الجانبين بحثا تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، والأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه".

والثلاثاء، وصل بيرنز إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يزور أيضاً الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، تعرضت سفينة تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها، هما بريطاني وروماني.

واتهمت كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته الأخيرة.

ويعتبِر كلٌّ من إسرائيل وإيران الأخرى العدو الأول لها، وتبادلتا اتهامات بالمسؤولية عن هجمات استهدفت مصالح لكلٍّ منهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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