سياسة
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حرائق الجزائر.. المغرب يجهز طائرتين وينتظر موافقة جارته
قالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري "الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد".
حرائق الجزائر.. المغرب يجهز طائرتين وينتظر موافقة جارته
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 / AFP
11 أغسطس 2021

أعرب المغرب، الأربعاء، عن استعداده لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق غابات تشهدها، وجهز طائرتين للمشاركة بمجرد الحصول على موافقة جارته.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري "الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد"، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضافت الوزارة أنه بتعليمات من العاهل المغربي، تمت تعبئة "طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات بين البلدين العربيين انسداداً، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 قتيلاً، بينهم 28 عسكرياً، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الوطني لثلاثة أيام.

وكشفت إدارة الحماية المدنية في الجزائر، الثلاثاء، عن اندلاع 36 حريقاً في 18 محافظة من أصل 58.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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