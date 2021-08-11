سياسة
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أردوغان: نعمل اللازم تجاه تطورات أفغانستان وقد أستقبل زعيم طالبان قريباً
أكد الرئيس التركي أن المؤسسات المعنية في بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التطورات في أفغانستان. وأشار إلى أنه قد يستقبل زعيم حركة طالبان قريباً.
أردوغان: نعمل اللازم تجاه تطورات أفغانستان وقد أستقبل زعيم طالبان قريباً
أردوغان: المؤسسات المعنية في تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التطورات في أفغانستان / AA
11 أغسطس 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان، الأربعاء، إن المؤسسات المعنية في تركيا تقوم بالإجراءات اللازمة حيال التطورات في أفغانستان.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية "ربما أستقبل زعيم حركة طالبان قريباً".

وأوضح في السياق داته "أجريت مباحثات مع الجانب القطري مساء اليوم حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة".

في سياق آخر، أشار الرئيس التركي إلى أنه "لا توجد موجة لجوء غير نظامي على حدودنا بالشكل الذي تبالغ فيه بعض الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال "نبني جداراً على الحدود مع إيران والعراق لمنع الهجرة غير النظامية إلى بلادنا".

وحول حرائق الغابات التي اندعلت في تركيا، قال أردوغان "إن حكومته عازمة على تعزيز قوة أسطول الإطفاء في البلاد".

وأضاف أردوغان: "زوّدنا عدد المروحيات المستخدمة لإخماد الحرائق من 18 عام 2002 إلى 39 في 2021، واقترب هذا الرقم من 60 خلال هذه المرحلة".

وتابع: "سنجعل فريقنا وأسطولنا المعني بالإطفاء أقوى بكثير، كما سيجري البدء بأعمال البناء في الأماكن المتضررة من الحرائق في غضون شهر".

ولفت إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى استكمال هذه الأعمال خلال عام واحد.

وأوضح الرئيس التركي: "سنشجّر غاباتنا المحترقة بالشكل الأمثل لتعود خضراء من جديد".

وكشف أن "تركيا كانت عام 2015 في المرتبة 46 بين البلدان التي زادت من مساحة الغابات وعام 2020 ارتقت إلى المركز 27".

على صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي أن نتائج التجارب على لقاح "توركوفاك" التركي المضاد لفيروس كورونا "رائعة حتى الآن".

وأضاف: "ربما سنعطي البشرى لاستخدام اللقاح المحلي قبل نهاية العام الجاري".

وتابع أردوغان: "نريد تطعيم جميع شعبنا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا واستنفرنا إمكانياتنا كافة من أجل ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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