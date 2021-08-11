سياسة
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ضحايا الحرائق في الجزائر.. العثور على جثتي شقيقتين متفحمتين مع أمهما
عثرت الحماية المدنية الجزائرية على شقيقتين فارقتا الحياة وهما تعانقان أمهما، هرباً من الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، بقرية إخليجن ناثيراثن بمحافظة تيزي وزو.
ضحايا الحرائق في الجزائر.. العثور على جثتي شقيقتين متفحمتين مع أمهما
وجد أفراد الحماية المدنية الشابتين سارة وجوهر بن سالم متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما
11 أغسطس 2021

عثرت الحماية المدنية الجزائرية على شقيقتين فارقتا الحياة وهما تعانقان أمهما، هرباً من الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، بقرية إخليجن ناثيراثن بمحافظة تيزي وزو.

ووجد أفراد الحماية المدنية الشابتين سارة وجوهر بن سالم متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما التي توفيت اختناقاً جراء استنشاقها دخان الحرائق، حسب صحيفة النهار الجزائرية.

وأعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصاً (28 عسكرياً و37 مدنياً)، فيما يوجد 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفيات.

مصدر:TRT عربي
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