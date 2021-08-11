عثرت الحماية المدنية الجزائرية على شقيقتين فارقتا الحياة وهما تعانقان أمهما، هرباً من الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، بقرية إخليجن ناثيراثن بمحافظة تيزي وزو.

ووجد أفراد الحماية المدنية الشابتين سارة وجوهر بن سالم متفحمتين ومتشبثتين بجثة والدتهما التي توفيت اختناقاً جراء استنشاقها دخان الحرائق، حسب صحيفة النهار الجزائرية.

وأعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات في البلاد إلى 65 شخصاً (28 عسكرياً و37 مدنياً)، فيما يوجد 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفيات.