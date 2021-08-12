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أردوغان: نفعل اللازم تجاه تطورات أفغانستان وقد أستقبل زعيم طالبان قريباً، وطالبان تواصل التقدم وتسيطر على سجن قندهار، وأمريكا مصممة على الانسحاب.

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أردوغان: نعمل اللازم تجاه تطورات أفغانستان.. وقد أستقبل زعيم طالبان قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان الأربعاء، إن المؤسسات المعنية في تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة حيال التطورات في أفغانستان. [TRT عربي]

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية: "قد أستقبل زعيم حركة طالبان قريباً". [TRT عربي]

وأوضح في السياق ذاته: "أجريت مباحثات مع الجانب القطري مساء اليوم حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة". [TRT عربي]

طالبان تواصل التقدم وتسيطر على سجن قندهار.. وأمريكا مصممة على الانسحاب

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مساء الأربعاء، السيطرة على السجن المركزي لمدينة قندهار جنوبي البلاد، وإطلاق سراح مئات المعتقلين. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة، إنه "جرت السيطرة على السجن المركزي لمدينة قندهار بشكل كامل بعد حصار طويل مساء اليوم". [TRT عربي]

من جهته أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ماضية في سحب قواتها من أفغانستان بغضّ النظر عما تحقّقه حركة طالبان من تقدم على الأرض. [TRT عربي]

ونقلت قناة "الحرة" عن البيت الأبيض، قوله إن الإدارة الأمريكية "تراقب من كثب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان". [TRT عربي]

وقال البيت الأبيض إن "الولايا ت المتحدة ماضية في سحب قواتها من أفغانستان في الآجال المحدَّدة، بصرف النظر عمَّا تحقِّقه طالبان من تقدُّم ميدانيّ". [TRT عربي]