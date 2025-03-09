وقالت الحركة إنّ وفدها بحث في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد وقف إطلاق النار في غزة واتفاق التبادل بجميع مراحله.

وجاء في بيان حماس أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية ومستقلة لتولي إدارة غزة لحين إجراء انتخابات.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية إنّ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيجتمع عصر اليوم الأحد لتحديد حجم التفويض الذي سيمنح لطاقم التفاوض.

وأضافت هيئة البث أن محادثات وفد التفاوض الإسرائيلي بالعاصمة القطرية الدوحة ستركز أولاً على إطار المفاوضات العام، مدعية تحقيق تقدم في المحادثات المباشرة بين واشنطن وحركة حماس.

ونوهت الهيئة إلى أن محادثات وفد التفاوض الإسرائيلي بالعاصمة القطرية الدوحة ستركز أولاً على إطار المفاوضات العام، وادعت الهيئة تحقيق تقدم في المحادثات المباشرة بين واشنطن وحركة حماس.

وقالت الهيئة في تقرير لها: "أكدت إسرائيل تحقيق تقدم في المحادثات المباشرة التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة حماس بشأن استمرار صفقة المختطفين". وذكر التقرير أن التقدم جاء عقب محادثات أجراها آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الأسرى، مع القيادي في حماس، خليل الحية، الذي تتهمه إسرائيل بالمشاركة في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع توجُّه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى الدوحة الثلاثاء، للتوسط في اتفاق جديد بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكد الموقع أنه لم يتضح بعدُ ما إذا كان ويتكوف سيلتقي مسؤولين من حماس أم مفاوضين إسرائيليين ووسطاء فقط، مشيراً إلى أن المبعوث الأمريكي يريد جمع كل الأطراف في مكان واحد لأيام عدة من المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق.

ونفت الحركة، السبت، تلقي الوسطاء أي رسائل تفيد بانفتاح الحركة على "هدنة مؤقتة" في قطاع غزة، في وقت أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إرسال وفد إلى الدوحة لمحاولة دفع المفاوضات مع حماس بشأن تبادل الأسرى إلى الأمام.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.