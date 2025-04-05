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ماكرون يعتزم عقد قمة ثلاثية بشأن غزة مع السيسي وملك الأردن في مصر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت، اعتزامه زيارة مصر وعقد قمة ثلاثية هناك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، بشأن قطاع غزة الذي يعاني ويلات حرب الإبادة الإسرائيلية.
ماكرون يعتزم عقد قمة ثلاثية بشأن غزة مع السيسي وملك الأردن في مصر
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي / AA
5 أبريل 2025

وفي منشور عبر منصة إكس، قال ماكرون إنه يستعد "لزيارة مصر بدعوة من الرئيس السيسي"، دون أن يذكر موعداً للزيارة.

وأضاف أنه سيعقد خلال الزيارة "قمة ثلاثية مع الرئيس السيسي وملك الأردن”، وأن ذلك يأتي "استجابة لحالة الطوارئ في قطاع غزة".

وفي وقت سابق السبت بحث السيسي مع ماكرون هاتفياً "تطورات الأوضاع في غزة، واستعراضا الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح البيان أن الزعيمين تباحثا "بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال زيارة مرتقبة من ماكرون لمصر، إلى جانب آفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين".

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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