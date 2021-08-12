سياسة
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تحطم هليكوبتر على متنها 16 شخصاً شرقي روسيا.. ما مصيرهم؟
أعلنت خدمات الطوارئ الروسية أن طائرة هليكوبتر كانت تنقل سياحاً تحطمت في منطقة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي وعلى متنها 16 شخصاً.
تحطم هليكوبتر على متنها 16 شخصاً شرقي روسيا.. ما مصيرهم؟
الطائرة تديرها شركة فيتياز-أيرو وكانت تقلّ 13 راكباً وطاقماً من ثلاثة أفراد
12 أغسطس 2021

قالت خدمات الطوارئ الروسية إن طائرة هليكوبتر من الطراز "مي-8" تحطمت في منطقة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي وعلى متنها 16 شخصاً في ساعة مبكرة من الخميس، وذكرت وكالات أنباء أنه عُثر على تسعة أشخاص أحياء فيما لا يزال سبعة مفقودين.

وأضافت خدمة الطوارئ المحلية أن الطائرة تديرها شركة فيتياز-أيرو وكانت تقلّ 13 راكباً وطاقماً من ثلاثة أفراد، وتحطمت قرب بحيرة في جنوب شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر بخدمة الطوارئ إن الطائرة كانت تحمل سياحاً من موسكو وسان بطرسبرغ، وذكرت الوكالة أن الطائرة سقطت في البحيرة.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن مصدر أنه عُثر على تسعة أشخاص على قيد الحياة في الموقع، وقالت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن ممثل لخدمة الطوارئ إن سبعة من الركاب واثنين من أفراد الطاقم نجوا من الحادثة.

ويتردّد السياح على شبه جزيرة كامتشاتكا للاستمتاع بطبيعتها، وتبعد المنطقة أكثر من 6000 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، ونحو 2000 كيلومتر إلى الغرب من ألاسكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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