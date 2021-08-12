يقدّم مطعم في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، وجبة من كباب الكبد مجاناً لكل مواطن يتلقى لقاحاً مضادّاً لفيروس كورونا.

وأطلق صاحب المطعم بكر يوكسك يايلا، حملة في الولاية بهدف تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

ويقدّم يوكسك يايلا وجبة من كباب الكبد المشهور في شانلي أورفة لكل شخص يتلقى اللقاح من فرق الصحة في حديقة المطعم.

وقال يايلا للصحفيين، إن شانلي أورفة تحتل المرتبة الأخيرة في قائمة الولايات من حيث عدد التطعيمات، واصفاً ذلك بأنه أمر محزن.

وأضاف أنه قرّر إطلاق الحملة التي يدعو من خلالها المواطنين إلى تلقّي اللقاح وعدم الانخداع بالمعلومات الخاطئة المنتشرة.

ومن المقرَّر أن تستمرّ الحملة لمدة 3 أيام في ساعات الظهر، وسط ترحيب من المواطنين.