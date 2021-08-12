سياسة
2 دقيقة قراءة
وجبة كباب مقابل التطعيم.. مبادرة من مطعم تركي لتشجيع المواطنين على اللقاح
أطلق مطعم تركي في ولاية شانلي أورفة حملة في الولاية بهدف تشجيع المواطنين على تلقّي اللقاح بالتعاون مع المؤسسات المعنية، إذ يقدّم وجبة من كباب الكبد المشهور لكل شخص يتلقّى اللقاح من فرق الصحة في حديقة المطعم.
وجبة كباب مقابل التطعيم.. مبادرة من مطعم تركي لتشجيع المواطنين على اللقاح
 مطعم تركي يقدّم وجبة من كباب الكبد مجاناً لكل مواطن يتلقى لقاحاً مضادّاً لفيروس كورونا / AA
12 أغسطس 2021

يقدّم مطعم في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، وجبة من كباب الكبد مجاناً لكل مواطن يتلقى لقاحاً مضادّاً لفيروس كورونا.

وأطلق صاحب المطعم بكر يوكسك يايلا، حملة في الولاية بهدف تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

ويقدّم يوكسك يايلا وجبة من كباب الكبد المشهور في شانلي أورفة لكل شخص يتلقى اللقاح من فرق الصحة في حديقة المطعم.

وقال يايلا للصحفيين، إن شانلي أورفة تحتل المرتبة الأخيرة في قائمة الولايات من حيث عدد التطعيمات، واصفاً ذلك بأنه أمر محزن.

وأضاف أنه قرّر إطلاق الحملة التي يدعو من خلالها المواطنين إلى تلقّي اللقاح وعدم الانخداع بالمعلومات الخاطئة المنتشرة.

ومن المقرَّر أن تستمرّ الحملة لمدة 3 أيام في ساعات الظهر، وسط ترحيب من المواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us