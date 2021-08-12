سياسة
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تركيا تتجه إلى فرض اختبار كورونا منتظم على آباء التلاميذ غير الملقَّحين
تدرس تركيا فرض تقديم اختبارات PCR سلبية منتظمة من الآباء المترددين في تلقّي اللقاح، بينما تستعدّ البلاد للعودة إلى التعليم المباشر.
تركيا تتجه إلى فرض اختبار كورونا منتظم على آباء التلاميذ غير الملقَّحين
وزير الصحة التركي يقول إن الحكومة مصمّمة على إعادة فتح المدارس في 6 سبتمبر/أيلول  / AA
12 أغسطس 2021

تدرس تركيا فرض تقديم اختبارات PCR سلبية منتظمة من الآباء المترددين في تلقي اللقاح، فيما تستعدّ البلاد للعودة إلى التعليم المباشر.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن الحكومة مصممة على إعادة فتح المدارس في 6 سبتمبر/أيلول.

وأضاف في خطاب متلفز: "يجب أن يصبح التطعيم شيئاً لا غنى عنه إذا كنا نريد أن يستمرّ تعليمنا وحياتنا العملية، إما يستكمل الآباء على وجه الخصوص تطعيماتهم، وإما سيتعين التحقُّق بانتظام من أنهم لا يحملون المرض".

يأتي ذلك في ظل حملات واسعة من التطعيم تنفّذها الدولة لكل القطاعات والفئات العمرية في البلاد من أجل ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق، أعلن الوزير على تويتر أن 50% من جميع البالغين في تركيا جرى تطعيمهم بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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